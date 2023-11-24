Использование ИИ подарит человечеству трехдневную рабочую неделю — Гейтс

Билл Гейтс прогнозирует, что в конце концов из-за искусственного интеллекта общество будет работать всего три дня в неделю.

ИИ разгрузит человечество

Соучредитель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс считает, что развитие искусственного интеллекта позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю.

Об этом он сказал во время подкаста What Now, пишет Business Insider.

По словам Гейтса, ИИ-технологии не заменят людей, но могут сделать возможным 3-дневную рабочую неделю.

Когда его спросили об угрозе ИИ для рабочих мест, Гейтс ответил, что однажды может наступить время, когда людям "не придется так много работать".

Если вы в конце концов получите общество, в котором вам придется работать всего три дня в неделю, это, пожалуй, будет хорошо, – сказал миллиардер. Поделиться

По его словам, в будущем, возможно, "машины смогут производить всю еду и прочее", а людям не придется работать более пяти дней в неделю, чтобы заработать прожиточный минимум.

Я не думаю, что влияние ИИ будет столь же значительным, как промышленная революция, но оно, безусловно, будет столь же значительным, как и появление персонального компьютера. Текстовые редакторы не покончили с офисной работой, но они сменили ее навсегда, – добавил он. Поделиться

Вскоре все рабочие встречи будут проходить в метавселенной – Гейтс

По словам миллиардера, вскоре все офисные рабочие места будут революционизированы с помощью метавселенной, озвучив прогноз, что виртуальные встречи перейдут от 2D-изображений к полноценным 3D-аватарам.

И дея заключается в том, что вы будете в конце концов использовать свой аватар для встречи с людьми в виртуальном пространстве, которое имитирует чувство пребывания с ними в реальной комнате, – отметил Билл Гейтс. Поделиться

Как утверждает филантроп, эти аватары получат возможность встречаться в виртуальных пространствах для связи, позволяя коллегам совместно использовать виртуальные офисы за тысячи километров с помощью гарнитур виртуальной реальности и перчаток для захвата движения, "чтобы точно передать ваше выражение лица, язык тела и качество вашего голоса".