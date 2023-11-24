Використання ШІ подарує людству триденний робочий тиждень — Гейтс

Білл Гейтс прогнозує, що врешті-решт через штучний інтелект суспільство буде працювати лише три дні на тиждень.

ШІ розвантажить людство

Співзасновник Microsoft, мільярдер Білл Гейтс вважає, що розвиток штучного інтелекту дозволить людям перейти на триденний робочий тиждень.

Про це він сказав під час подкасту What Now, пише Business Insider.

За словами Гейтса, ШІ-технології не замінять людей, але можуть зробити можливим 3-денний робочий тиждень.

Коли його запитали про загрозу ШІ для робочих місць, Гейтс відповів, що одного дня може настати час, коли людям "не доведеться так багато працювати".

Якщо ви врешті-решт отримаєте суспільство, в якому вам доведеться працювати лише три дні на тиждень, це, мабуть, буде добре, – сказав мільярдер. Поширити

За його словами, у майбутньому, можливо, "машини зможуть виробляти всю їжу та інше", а людям не доведеться працювати понад пʼять днів на тиждень, щоб заробити прожитковий мінімум.

Я не думаю, що вплив ШІ буде таким же значним, як промислова революція, але він, безумовно, буде настільки ж значним, як і поява персонального комп'ютера. Текстові редактори не покінчили з офісною роботою, але вони змінили її назавжди, – додав він. Поширити

Незабаром усі робочі зустрічі відбуватимуться у метавсесвіті – Гейтс

За словами мільярдера, незабаром усі офісні робочі місця будуть революціонізовані за допомогою метавсесвіту, озвучивши прогноз, що віртуальні зустрічі перейдуть від 2D-зображень до повноцінних 3D-аватарів.

Ідея полягає в тому, що ви зрештою використовуватимете свій аватар для зустрічі з людьми у віртуальному просторі, яке імітує відчуття перебування з ними в реальній кімнаті, – зазначив Білл Гейтс. Поширити

Як стверджує філантроп, ці аватари отримають змогу зустрічатися у віртуальних просторах для зв'язку, дозволяючи колегам спільно використовувати віртуальні офіси за тисячі кілометрів за допомогою гарнітур віртуальної реальності та рукавичок для захоплення руху, "щоб точно передати ваш вираз обличчя, мову тіла та якість вашого голосу".