Из Майами в первый рейс отправился крупнейший в мире круизный лайнер – видео
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Из Майами в первый рейс отправился крупнейший в мире круизный лайнер – видео

Лайнер
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Источник:  Associated Press

Из американского штата Флорида из порта в Майами отправился в первый рейс самый крупный в мире круизный лайнер Icon of the Seas.

Что известно о крупнейшем в мире круизном лайнере

По словам экологов, в течение 7-дневного путешествия судно производит бешеное количество выбросов парниковых газов.

Длина лайнера Icon of the Seas от носа до кормы — 365 метров, сравнимая с 4 городскими кварталами.

В ближайшие 7 дней лайнер посетит прибрежные части островов в тропиках. Отмечается, что на лайнере может уместиться до 7600 пассажиров и около 2350 членов экипажа.

Судно содержит 20 палуб, разделенных на 8 "районов". На них расположено более 40 ресторанов, баров и лаундж-зон, а также:

  • 7 бассейнов;

  • 6 водных горок;

  • каток;

  • театр.

Это кульминация более 50 лет мечтаний и инноваций. Это идеальный семейный отдых для нескольких поколений, сказал президент и главный исполнительный директор Royal Caribbean Group, Джейсон Либерти.

В то же время директор морской программы Международного совета по чистому транспорту Брайан Комер отметил, что использование подобного лайнера — это "шаг в неправильном направлении" .

По его словам, круизные лайнеры, использующие сжиженный природный газ, часто выбрасывают его непосредственно в атмосферу.

Выбросы содержат метан, что усиливает парниковый эффект гораздо сильнее углекислого газа.

По нашим оценкам, использование сжиженного природного газа как судового топлива продуцирует на 120% больше выбросов парниковых газов, чем судовой газойль, сообщил Брайан Комер.

По словам представитель компании, занимавшейся разработкой лайнера, Icon of the Seas спроектирован так, чтобы работать на 24% эффективнее, чем предполагает международный стандарт новых судов.

"Титаник" продолжает гибнуть на дне

Корпус погибшего "Титаника" разрушается с большой скоростью из-за микробов на дне океана.

Ученые впервые за последние 14 лет совершили визит на океанское дно, чтобы поздороваться с затонувшим в 1912 году судном. По словам исследователя Паркса Стивенсона, "Титаник" решил вернуться "к природе".

Специалист по самой известной в мире морской катастрофе объяснил, что за последние годы состояние судна претерпело большие изменения. Пока он буквально разваливается, потеряв уже ванну капитанской каюты.

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