Из Майами в первый рейс отправился крупнейший в мире круизный лайнер – видео

Из американского штата Флорида из порта в Майами отправился в первый рейс самый крупный в мире круизный лайнер Icon of the Seas.
Что известно о крупнейшем в мире круизном лайнере
По словам экологов, в течение 7-дневного путешествия судно производит бешеное количество выбросов парниковых газов.
Длина лайнера Icon of the Seas от носа до кормы — 365 метров, сравнимая с 4 городскими кварталами.
В ближайшие 7 дней лайнер посетит прибрежные части островов в тропиках. Отмечается, что на лайнере может уместиться до 7600 пассажиров и около 2350 членов экипажа.
Судно содержит 20 палуб, разделенных на 8 "районов". На них расположено более 40 ресторанов, баров и лаундж-зон, а также:
7 бассейнов;
6 водных горок;
каток;
театр.
В то же время директор морской программы Международного совета по чистому транспорту Брайан Комер отметил, что использование подобного лайнера — это "шаг в неправильном направлении" .
По его словам, круизные лайнеры, использующие сжиженный природный газ, часто выбрасывают его непосредственно в атмосферу.
Выбросы содержат метан, что усиливает парниковый эффект гораздо сильнее углекислого газа.
По словам представитель компании, занимавшейся разработкой лайнера, Icon of the Seas спроектирован так, чтобы работать на 24% эффективнее, чем предполагает международный стандарт новых судов.
"Титаник" продолжает гибнуть на дне
Корпус погибшего "Титаника" разрушается с большой скоростью из-за микробов на дне океана.
Ученые впервые за последние 14 лет совершили визит на океанское дно, чтобы поздороваться с затонувшим в 1912 году судном. По словам исследователя Паркса Стивенсона, "Титаник" решил вернуться "к природе".
Специалист по самой известной в мире морской катастрофе объяснил, что за последние годы состояние судна претерпело большие изменения. Пока он буквально разваливается, потеряв уже ванну капитанской каюты.
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