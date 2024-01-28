З Маямі у перший рейс вирушив найбільший у світі круїзний лайнер — відео

З американського штату Флорида з порту в Маямі вирушив у перший рейс найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas.
Що відомо про найбільший у світі круїзний лайнер
За словами екологів, протягом 7-денної подорожі судно спродукує шалену кількість викидів парникових газів.
Довжина лайнера Icon of the Seas від носа до корми — 365 метрів, яку можна порівняти із 4 міськими кварталами.
Найближчі 7 днів лайнер відвідає прибережні частини островів у тропіках. Зазначається, що на лайнері може вміститися до 7 600 пасажирів та близько 2 350 членів екіпажу.
Судно містить 20 палуб, які розділені на 8 "районів". На них розташовано понад 40 ресторанів, барів та лаундж-зон, а також:
7 басейнів;
6 водних гірок;
ковзанка;
театр.
Водночас директор морської програми Міжнародної ради з чистого транспорту Браян Комер зазначив, що використання подібного лайнера — це "крок у неправильному напрямку".
За його словами, круїзні лайнери, які використовують зріджений природний газ, часто викидають його безпосередньо в атмосферу.
Викиди містять метан, що посилює парниковий ефект набагато сильніше за вуглекислий газ.
За словами представник компанії, яка займалася розробкою лайнера, Icon of the Seas спроєктований так, щоб працювати на 24% ефективніше, ніж передбачає міжнародний стандарт нових суден.
"Титанік" продовжує гинути на дні
Корпус загиблого "Титаніка" руйнується з великою швидкістю через мікроби на дні океану.
Вчені вперше за останні 14 років здійснили візит на океанське дно, щоб привітатися із затонулим у 1912 році судном. За словами дослідника Паркса Стівенсона, "Титанік" вирішив повернутися "до природи".
Фахівець з найвідомішої у світі морської катастрофи пояснив, що за останні роки стан судна зазнав великих змін. Наразі він буквально розвалюється, втративши вже ванну капітанської каюти.
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