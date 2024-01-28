З Маямі у перший рейс вирушив найбільший у світі круїзний лайнер — відео
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З Маямі у перший рейс вирушив найбільший у світі круїзний лайнер — відео

Лайнер
Джерело:  Associated Press

З американського штату Флорида з порту в Маямі вирушив у перший рейс найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas. 

Що відомо про найбільший у світі круїзний лайнер

За словами екологів, протягом 7-денної подорожі судно спродукує шалену кількість викидів парникових газів.

Довжина лайнера Icon of the Seas від носа до корми — 365 метрів, яку можна порівняти із 4 міськими кварталами.  

Найближчі 7 днів лайнер відвідає прибережні частини островів у тропіках. Зазначається, що на лайнері може вміститися до 7 600 пасажирів  та близько 2 350 членів екіпажу. 

Судно містить 20 палуб, які розділені на 8 "районів". На них розташовано понад 40 ресторанів, барів та лаундж-зон, а також: 

  • 7 басейнів; 

  • 6 водних гірок; 

  • ковзанка; 

  • театр. 

Це кульмінація більш ніж 50 років мрій та інновацій. Це ідеальний сімейний відпочинок для кількох поколінь, — сказав президент і головний виконавчий директор Royal Caribbean Group, Джейсон Ліберті.

Водночас директор морської програми Міжнародної ради з чистого транспорту Браян Комер зазначив, що використання подібного лайнера — це "крок у неправильному напрямку".

За його словами, круїзні лайнери, які використовують зріджений природний газ, часто викидають його безпосередньо в атмосферу. 

Викиди містять метан, що посилює парниковий ефект набагато сильніше за вуглекислий газ. 

За нашими оцінками, використання зрідженого природного газу як суднового палива продукує на 120% більше викидів парникових газів, ніж судновий газойль, — повідомив Браян Комер.

За словами представник компанії, яка займалася розробкою лайнера, Icon of the Seas спроєктований так, щоб працювати на 24% ефективніше, ніж передбачає міжнародний стандарт нових суден. 

"Титанік" продовжує гинути на дні

Корпус загиблого "Титаніка" руйнується з великою швидкістю через мікроби на дні океану.

Вчені вперше за останні 14 років здійснили візит на океанське дно, щоб привітатися із затонулим у 1912 році судном. За словами дослідника Паркса Стівенсона, "Титанік" вирішив повернутися "до природи".

Фахівець з найвідомішої у світі морської катастрофи пояснив, що за останні роки стан судна зазнав великих змін. Наразі він буквально розвалюється, втративши вже ванну капітанської каюти.

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