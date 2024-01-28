З Маямі у перший рейс вирушив найбільший у світі круїзний лайнер — відео

З американського штату Флорида з порту в Маямі вирушив у перший рейс найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas.

Що відомо про найбільший у світі круїзний лайнер

За словами екологів, протягом 7-денної подорожі судно спродукує шалену кількість викидів парникових газів.

Довжина лайнера Icon of the Seas від носа до корми — 365 метрів, яку можна порівняти із 4 міськими кварталами.

Найближчі 7 днів лайнер відвідає прибережні частини островів у тропіках. Зазначається, що на лайнері може вміститися до 7 600 пасажирів та близько 2 350 членів екіпажу.

Судно містить 20 палуб, які розділені на 8 "районів". На них розташовано понад 40 ресторанів, барів та лаундж-зон, а також:

7 басейнів;

6 водних гірок;

ковзанка;

театр.

Це кульмінація більш ніж 50 років мрій та інновацій. Це ідеальний сімейний відпочинок для кількох поколінь, — сказав президент і головний виконавчий директор Royal Caribbean Group, Джейсон Ліберті. Поширити

Водночас директор морської програми Міжнародної ради з чистого транспорту Браян Комер зазначив, що використання подібного лайнера — це "крок у неправильному напрямку".

За його словами, круїзні лайнери, які використовують зріджений природний газ, часто викидають його безпосередньо в атмосферу.

Викиди містять метан, що посилює парниковий ефект набагато сильніше за вуглекислий газ.

За нашими оцінками, використання зрідженого природного газу як суднового палива продукує на 120% більше викидів парникових газів, ніж судновий газойль, — повідомив Браян Комер. Поширити

За словами представник компанії, яка займалася розробкою лайнера, Icon of the Seas спроєктований так, щоб працювати на 24% ефективніше, ніж передбачає міжнародний стандарт нових суден.

"Титанік" продовжує гинути на дні

Корпус загиблого "Титаніка" руйнується з великою швидкістю через мікроби на дні океану.

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