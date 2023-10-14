Известного российского дипломата нашли мертвым в Турции
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Известного российского дипломата нашли мертвым в Турции

Николай Кобринец
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Источник:  ONLINE.UA

В турецком Стамбуле нашли мертвым главу департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел РФ Николая Кобринца.

Что известно о смерти топ-дипломата России в Турции

Как удалось узнать журналистам, российский дипломат приехал в Стамбул на встречу послов.

Остальные дипломаты пытались до него дозвониться после того, как тот не пришел на утреннюю встречу.

После этого сотрудники гостиницы зашли в номер Кобринца и обнаружили его тело, - сказано в сообщении.

По предварительным данным следствия, Кобринец скончался от сердечного приступа.

Кроме того, сообщается, что его тело уже привезено в морг с целью выяснения точной причины смерти.

Следует обратить внимание на то, что пресс-служба Министерства иностранных дел РФ подтвердила данные о смерти своего дипломата, однако не уточнила, что стало причиной.

Это не первая смерть российского топдипломата в Турции

На этом фоне нельзя не упомянуть, что 7 лет назад сотрудник полиции Мевлют Алтынташ смертельно ранил посла России в Турции Андрея Карлова.

Это произошло в декабре 2016 во время фотовыставки в Анкаре. Позже его ликвидировали на месте происшествия.

Турецкая прокуратура утверждала, что за убийством стояла сеть Гюлена, которая якобы стремилась усугубить отношения между Турцией и Россией. Девять человек были арестованы. Другие, в том числе живущий в США Гюлен, предстали перед судом заочно.

Как уже упоминалось ранее, в 2021 году в Турции пять человек получили пожизненный срок из-за убийства посла России.

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