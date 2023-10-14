Известного российского дипломата нашли мертвым в Турции

В турецком Стамбуле нашли мертвым главу департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел РФ Николая Кобринца.
Что известно о смерти топ-дипломата России в Турции
Как удалось узнать журналистам, российский дипломат приехал в Стамбул на встречу послов.
Остальные дипломаты пытались до него дозвониться после того, как тот не пришел на утреннюю встречу.
По предварительным данным следствия, Кобринец скончался от сердечного приступа.
Кроме того, сообщается, что его тело уже привезено в морг с целью выяснения точной причины смерти.
Следует обратить внимание на то, что пресс-служба Министерства иностранных дел РФ подтвердила данные о смерти своего дипломата, однако не уточнила, что стало причиной.
Это не первая смерть российского топдипломата в Турции
На этом фоне нельзя не упомянуть, что 7 лет назад сотрудник полиции Мевлют Алтынташ смертельно ранил посла России в Турции Андрея Карлова.
Это произошло в декабре 2016 во время фотовыставки в Анкаре. Позже его ликвидировали на месте происшествия.
Как уже упоминалось ранее, в 2021 году в Турции пять человек получили пожизненный срок из-за убийства посла России.
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