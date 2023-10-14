Відомого російського дипломата знайшли мертвим у Туреччині
Категорія
Події
Дата публікації

Відомого російського дипломата знайшли мертвим у Туреччині

Микола Кобринець
Джерело:  ONLINE.UA

У турецькому Стамбулі знайшли мертвим очільника департаменту загальноєвропейського співробітництва міністерства закордонних справ РФ Миколу Кобринця.

Що відомо про смерть топдипломата Росії у Туреччині

Як вдалося дізнатися журналістам, російський дипломат приїхав до Стамбула на зустріч послів.

Інші дипломати намагалися до нього додзвонитися після того, як той не прийшов на ранкову зустріч.

Після цього співробітники готелю зайшли в номер Кобринця і знайшли його тіло, - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними слідства, Кобринець помер від серцевого нападу.

Окрім того, повідомляється, що його тіло уже привезли в морг з метою з’ясування точної причини смерті.

Варто звернути увагу на те, що пресслужба Міністерства закордонних справ РФ підтвердила дані про смерть свого дипломата, однак не уточнила, що стало причиною.

Це не перша смерть російського топдипломата у Туреччині

На цьому тлі не можна не згадати про те, що 7 років тому співробітник поліції Мевлют Алтинташ смертельно поранив посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

Це сталося у грудні 2016 року під час фотовиставки в Анкарі. Пізніше його ліквідували на місці події.

Турецька прокуратура стверджувала, що за вбивством стояла мережа Гюлена, яка нібито прагнула погіршити відносини між Туреччиною і Росією. Дев'ять осіб були арештовані. Інші, в тому числі Гюлен, який живе у США, постали перед судом заочно.

Як уже згадувалося раніше, у 2021 році у Туреччині п’ятеро осіб отримали довічний термін через вбивство посла Росії.

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