Известный археолог назвал истинную причину проклятия Тутанхамона

Известный египетский археолог Захи Хавасс заявил, что на самом деле ни одного так называемого проклятия фараонов или проклятия Тутанхамона не существует и дал советы ученым, как избежать возможных негативных последствий от посещения недавно обнаруженных древнеегипетских гробниц.

Какова причина проклятия Тутанхамона

Еще в 1922 году британский археолог Говард Картер обнаружил гробницу одного из известнейших фараонов Древнего Египта - Тутанхамона. Этот фараон умер очень молодым и его гробницу долгое время не могли обнаружить, поэтому это открытие стало настоящей сенсацией.

Но после этого события долгое время считалось, что любого, кто откроет гробницу древнего египтянина, неизбежно ждет смерть. В частности, это так называемое проклятие фараонов или проклятие Тутанхамона связали с серией смертей людей, причастных к открытию гробницы Тутанхамона.

Считалось, что из-за этого проклятия умер британский египтолог и собиратель древностей лорд Карнаврон, финансировавший археологическую экспедицию Картера, приведшую к обнаружению гробницы Тутанхамона. Лорд Карнаврон умер в 1923 году, через 5 месяцев после того, как гробница была раскрыта, от воспаления легких. Считается, что заражение произошло от укуса комара. Но многие 100 лет назад начали распространять легенду о том, что египтолог умер в результате проклятия фараонов.

Также в 1923 году скончались еще несколько человек, которые либо посетили гробницу Тутанхамона, либо присутствовали при ее исследовании в Лондоне. Хотя Говард Картер умер только в 1939 году, СМИ того времени все еще связывали его смерть с проклятием фараонов.

Известный египетский археолог Захи Хавасс объяснил, что проклятие фараонов, предположительно ставшее причиной гибели тех, кто потревожил древние гробницы, на самом деле имеет научное объяснение.

По словам ученого, когда в гробнице находится мумия, то в ней содержатся микробы, которые, естественно, никто не может увидеть. В прошлом археологи сразу заходили в гробницы древних египтян и сразу же подвергались заражению этими микробами. В результате они могли даже умереть.

По словам Хавасса, чтобы избежать этого, сейчас он и его коллеги, после открытия новой древнеегипетской гробницы, покидают место раскопок примерно на полчаса, чтобы помещение могло очиститься от микробов, хранящих мумия.

Недавно мы обнаружили новую гробницу под землей. Я попросил рабочих отодвинуть крышку саркофага, где находилась мумия, чтобы туда зашел свежий воздух. Через полчаса я заглянул в саркофаг и начал исследование. И ничего не вышло. Вот и все проклятие фараонов, – говорит археолог. Поделиться

По словам Хавасса, в гробнице Тутанхамона также было много древних микробов, которые, вероятно, могли стать причиной смерти некоторых людей. А сама легенда о проклятии Тутанхамона появилась благодаря СМИ, связавшим смерть лорда Карнаврона с открытием знаменитой гробницы.