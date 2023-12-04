Відомий археолог назвав справжню причину прокляття Тутанхамона

Відомий єгипетський археолог Захі Хавасс заявив, що насправді жодного так званого прокляття фараонів або прокляття Тутанхамона не існує і дав поради вченим, як уникнути можливих негативних наслідків від відвідування нещодавно виявлених давньоєгипетських гробниць.

Яка причина прокляття Тутанхамона

Ще 1922 року британський археолог Говард Картер виявив гробницю одного з найвідоміших фараонів Стародавнього Єгипту — Тутанхамона. Цей фараон помер дуже молодим і його гробницю довгий час не могли виявити, а тому це відкриття стало справжньою сенсацією.

Але після цієї події довгий час вважалося, що будь-кого, хто відкриє гробницю стародавнього єгиптянина неминуче чекає смерть. Зокрема це так зване прокляття фараонів або прокляття Тутанхамона пов'язали з серією смертей людей, які були причетні до відкриття гробниці Тутанхамона.

Вважалося, що через це прокляття помер британський єгиптолог і збирач старожитностей лорд Карнаврон, який фінансував археологічну експедицію Картера, що призвела до виявлення гробниці Тутанхамона. Лорд Карнаврон помер 1923 року, за 5 місяців після того, як гробницю було розкрито, від запалення легенів. Вважається, що зараження сталося від укусу комара. Але багато людей 100 років тому почали поширювати легенду про те, що єгиптолог помер внаслідок прокляття фараонів.

Також 1923 року померли ще кілька людей, які або відвідали гробницю Тутанхамона, або були присутні при її дослідженні в Лондоні. Хоча Говард Картер помер тільки 1939 року, ЗМІ того часу все ще пов'язували його смерть із прокляттям фараонів.

Відомий єгипетський археолог Захі Хавасс пояснив, що прокляття фараонів, яке імовірно стало причиною загибелі тих, хто потривожив стародавні гробниці, насправді має наукове пояснення.

За словами вченого, коли в гробниці перебуває мумія, то в ній містяться мікроби, яких, природно, ніхто не може побачити. У минулому археологи одразу ж заходили в гробниці стародавніх єгиптян і одразу ж піддавалися зараженню цими мікробами. У результаті вони могли навіть померти.

За словами Хавасса, щоб уникнути цього, зараз він і його колеги, після відкриття нової давньоєгипетської гробниці, залишають місце розкопок приблизно на півгодини, щоб приміщення могло очиститися від мікробів, які зберігає мумія.

Нещодавно ми виявили нову гробницю під землею. Я попросив робітників відсунути кришку саркофага, де перебувала мумія, щоб туди зайшло свіже повітря. За півгодини я заглянув у саркофаг і почав дослідження. І нічого не сталося. Ось і все прокляття фараонів, — каже археолог. Поширити

За словами Хавасса, у гробниці Тутанхамона також було багато стародавніх мікробів, які ймовірно могли стати причиною смерті деяких людей. А сама легенда про прокляття Тутанхамона з'явилася завдяки ЗМІ, які пов'язали смерть лорда Карнаврона з відкриттям знаменитої гробниці.