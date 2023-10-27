К 2040 году количество людей с деменцией увеличится почти вдвое - The Times

Ожидается, что к 2040 году количество людей с деменцией увеличится почти вдвое, а именно, до 1,7 миллиона.

Почему деменция удвоится к 2040 году

Как отмечается, показатели среди населения растут гораздо быстрее, чем раньше. Причинами ожирения, высокий уровень сахара в крови и нездоровый образ жизни.

По оценкам, почти 900 000 человек имеют деменцию в Англии и Уэльсе, но если тенденции сохранятся, это число может составить 1,2 миллиона к 2030 году и 1,7 миллиона к 2040 году.

В период с 2008 по 2016 год заболеваемость деменцией выросла на 25%. В исследовании говорится, что ожирение и диабет 2 типа – оба фактора риска развития деменции – могли способствовать этому, – отмечают в The Times. Поделиться

Профессор Эрик Бруннер сообщил, что деменция, вероятно, будет более острой политической проблемой, чем считалось ранее, даже если текущая тенденция сохранится всего несколько лет.

К слову, деменция является самой большой причиной смерти в Англии и Уэльсе. Система социальной помощи не успевает за спросом, несколько правительств нарушили обещания ее реформировать, а благотворительные организации заявили, что эти цифры должны быть «тревожным звоночком» для улучшения лечения больных деменцией.

Хиллари Эванс, исполнительный директор Alzheimer's Research UK, отметил, если не принять срочные меры, деменция ляжет огромным и растущим бременем на систему здравоохранения и повредит будущему миллионов.

Возможно ли вылечить деменцию

Деменция – это общий термин для набора симптомов, вызванных повреждением нервных клеток мозга, включая потерю памяти, спутанность сознания, потерю речи и изменения в поведении.

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным типом, ответственным примерно за два из трех случаев. Лекарства не существует, но несколько новых препаратов могут замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера.

Исследования показывают, что два препарата, донанемаб и леканемаб могут замедлить ухудшение памяти, и их называют «началом конца» болезни.

Хотя они еще не одобрены для использования NHS, лекарства могут быть широко доступны до 2040 года. Но это потребует радикального совершенствования диагностических услуг NHS, поскольку лекарства работают лучше всего, когда их пациенты диагностированы в начале, – отмечает издание. Поделиться

В настоящее время Великобритания предоставляет 160 миллионов фунтов стерлингов в год до 2024-2025 годов на исследование деменции, чтобы ускорить разработку новейших методов лечения и технологий.