До 2040 року кількість людей з деменцією збільшиться майже вдвічі — The Times

Очікується, що до 2040 року кількість людей з деменцією збільшиться майже вдвічі, а саме до 1,7 мільйона.
Чому деменція подвоїться до 2040 року
Як зазначається, показники серед населення зростають набагато швидше, ніж раніше. Причинами є ожиріння, високий рівень цукру в крові та нездоровий спосіб життя.
За оцінками, майже 900 000 людей мають деменцію в Англії та Уельсі, але якщо тенденції збережуться, це число може сягнути 1,2 мільйона до 2030 року та 1,7 мільйона до 2040 року.
Професор Ерік Бруннер, повідомив, що деменція, ймовірно, буде більш гострою політичною проблемою, ніж вважалося раніше, навіть якщо поточна тенденція збережеться лише кілька років.
До слова, деменція є найбільшою причиною смерті в Англії та Уельсі. Система соціальної допомоги не встигає за попитом, кілька урядів порушили обіцянки реформувати її, а благодійні організації заявили, що ці цифри мають бути «тривожним дзвіночком» для покращення лікування хворих на деменцію.
Гіларі Еванс, виконавчий директор Alzheimer’s Research UK, зазначив, якщо не вжити термінових заходів, деменція ляже величезним і зростаючим тягарем на систему охорони здоров’я та зашкодить майбутньому мільйонів.
Чи можливо вилікувати деменцію
Деменція — це загальний термін для набору симптомів, спричинених пошкодженням нервових клітин мозку, включаючи втрату пам’яті, сплутаність свідомості, втрату мови та зміни в поведінці.
Хвороба Альцгеймера є найпоширенішим типом, відповідальним приблизно за два з трьох випадків. Ліків не існує, але кілька нових препаратів можуть уповільнити прогресування хвороби Альцгеймера.
Дослідження показують, що два препарати, донанемаб і леканемаб, можуть уповільнити погіршення пам’яті, і їх називають «початком кінця» хвороби.
Наразі Британія надає 160 мільйонів фунтів стерлінгів на рік до 2024-2025 років на дослідження деменції, щоб прискорити розробку новітніх методів лікування та технологій.
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