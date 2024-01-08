Кабмин разрешил отключать коммунальные услуги из-за долгов и начислять пеню

Кабинет министров Украины упразднил мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени. Также теперь разрешено взимать задолженности по жилищно-коммунальным услугам.

Правительство отменило запрет на отключение коммунальных услуг за долги

В постановлении Кабмина от 29 декабря 2023 г. № 1405 говорится, что мораторий на отключение коммунальных услуг будет продолжать действовать только на оккупированных территориях и там, где продолжаются боевые действия.

Согласно документу, для остальных потребителей возобновлено начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме этого, было восстановлено взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке.

Также Кабмин вернул возможность отключения от коммунальных услуг должников, в случае неуплаты или недоплаты за полученные услуги.

В случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней поставщикам коммунальных услуг должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме.

Это могут быть справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы (в том числе полученные в иностранном государстве), отбывания наказания и т.д.

Мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг

Напомним, что мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты был введен 5 марта 2022 года.

В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов.

Нацбанк прогнозирует, что мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году.