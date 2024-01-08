Кабмін дозволив відключати комунальні послуги за борги та нараховувати пеню

Кабінет міністрів України скасував мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені. Також тепер дозволено стягувати заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Уряд скасував заборону на відключення комунальних послуг за борги

У постанові Кабміну від 29 грудня 2023 р. № 1405 йдеться, що мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії.

Згідно з документом, для решти споживачів відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг.

Крім цього було відновлено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги у судовому порядку.

Також Кабмін повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників, у разі несплати або недоплати за отримані послуги.

У разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі.

Це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби (у тому числі отримані в іноземній державі), відбування покарання тощо.

Мораторій на припинення житлово-комунальних послуг

Нагадаємо, що мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати був введений 5 березня 2022 року.

У серпні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими запроваджується мораторій на підвищення комунальних тарифів.

Нацбанк прогнозує, що мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасовано лише у 2025 році.