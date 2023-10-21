Кабмин внес изменения в ПДД. Что изменилось
Категория
Украина
Дата публикации

Кабмин внес изменения в ПДД. Что изменилось

ПДД
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Источник:  Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

Правительство приняло изменения к Правилам дорожного движения с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

Что изменилось в ПДД

  • Предусмотрена обязанность включать во время движения на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.

  • Запрещено перевозить детей ростом менее 150 см в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства, и на заднем сидении мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев.

  • Уточнен перечень дорожных знаков, обозначающих специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Изменения в сдаче экзаменов на водительские удостоверения

Напомним, что 15 сентября Кабмин внес изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами и в Порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств.

Введено проведение практического экзамена на право управления транспортными средствами категорий A1, А и В1 исключительно на площадках для обучения по начальному управлению, а категории В исключительно в условиях дорожного движения на маршрутах, определенных территориальным сервисным центром МВД.

Расширены возможности электронного кабинета водителя и Портала Дія о возможности заказа в электронной форме услуг:

  • государственной регистрации, снятия с учета транспортных средств;

  • выдачи временного регистрационного талона в связи с предоставлением права управления транспортным средством другому физическому лицу или свидетельства о регистрации транспортного средства на имя другого физического лица, совершающего поездку за границу;

  • продление срока ответственного хранения номерных знаков перерегистрированных или снятых с учета транспортных средств для последующего закрепления за другими транспортными средствами владельца;

  • выдачи заключения о возможности нанесения специальных индивидуальных идентификационных номеров или дублирования первичных идентификационных номеров транспортных средств;

  • обмена водительского удостоверения, изготовленного на бланке, на водительское удостоверение в электронной форме и наоборот.

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