Кабмін вніс зміни до ПДР. Що змінилося

Уряд ухвалив зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Що змінилося в ПДР

Передбачено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

Заборонено перевозити дітей зрістом менше 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу, і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім низки випадків.

Уточнено перелік дорожніх знаків, що позначають спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Зміни в складанні іспитів на водійські посвідчення

Нагадаємо, що 15 вересня Кабмін вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.

Запроваджено проведення практичного іспиту на право керування транспортними засобами категорій A1, А та В1 виключно на майданчиках для навчання з початкового керування, а категорії В - виключно в умовах дорожнього руху на маршрутах, визначених територіальним сервісним центром МВС.

Розширено можливості електронного кабінету водія та Порталу Дія щодо можливості замовлення в електронній формі послуг з: