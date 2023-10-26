Как будет развиваться ситуация вокруг Авдеевки — прогноз Белого дома

Вооруженным силам Украины удается успешно держать оборону во время наступлений российских захватчиков в районах Авдеевки, Лимана и Купянска. Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
У Байдена прокомментировали новые наступления армии РФ
Джон Кирби обращает внимание на то, что россияне проводят наступательные действия на нескольких направлениях.
В первую очередь речь идет об Авдеевке, Лимане и Купянске.
По его словам, это все не стало сюрпризом для официального Вашингтона, ведь американские власти фиксировали концентрацию вражеских сил на этих участках фронта.
Кроме того, Джон Кирби озвучил предупреждение официальному Киеву и всем украинцам.
Согласно прогнозам и данным команды Байдена, армия РФ пока не остановит свое наступление на Авдеевку и "может добиться определенных тактических успехов" в ближайшие месяцы.
Однако, что важно понимать, делает она это за счет жизней тысяч российских военных, которых бросают в бой без должной подготовки и с низким боевым духом.
США узнали о новых казнях в армии РФ
Как сообщил Джон Кирби, у Белого дома есть данные о том, что российские военные фактически казнили солдат, не желавших выполнять приказы.
Джон Кирби обращает внимание на то, что новое наступление врага под Авдеевкой – это еще одно жесткое напоминание международному сообществу о том, что российский диктатор Владимир Путин не отказывается от намерений захватить всю Украину, именно поэтому для США и союзников важно продолжать поддержку Киева.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-