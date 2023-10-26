Як буде розвиватися ситуація навколо Авдіївки — прогноз Білого дому

Збройним силам України вдається успішно тримати оборону під час наступів російських загарбників у районах Авдіївки, Лиману та Куп'янська. Про це заявив координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

У Байдена прокоментували нові наступи армії РФ

Джон Кірбі звертає увагу на те, що росіяни проводять наступальні дії на декількох напрямках.

Насамперед йдеться про Авдіївку, Лиман та Куп'янськ.

За його словами, це все не стало сюрпризом для офіційного Вашингтона, адже американська влада фіксувала концентрацію ворожих сил на цих ділянках фронту.

Водночас Збройні Сили, зокрема й завдяки американській допомозі, змогли втриматися і тримають оборону. З 11 жовтня Росія зазнала значних втрат під час спроби наступу, зокрема щонайменше 125 одиниць бронетехніки навколо Авдіївки та військового обладнання на більш як батальйон, – розповідає представник Білого дому. Поширити

Окрім того, Джон Кірбі озвучив попередження офіційному Києву та усім українцям.

Згідно з прогнозами та даними команди Байдена, армія РФ поки не зупинить свій наступ на Авдіївку та "може досягти певних тактичних успіхів" у найближчі місяці.

Однак, що важливо розуміти, робить вона це коштом життів тисяч російських військових, яких кидають у бій без належної підготовки й із низьким бойовим духом.

США дізналися про нові страти в армії РФ

Як повідомив Джон Кірбі, у Білого дому є дані про те, що російські військові фактично страчували солдатів, які не хотіли виконувати накази.

Ми також маємо інформацію про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступати під вогнем української артилерії, – наголосив він. Поширити

Джон Кірбі звертає увагу на те, що новий наступ ворога під Авдіївкою – це ще одне жорстке нагадування міжнародній спільноті про те, що російський диктатор Володимир Путін не відмовляється від намірів захопити всю Україну, саме тому для США й союзників важливо продовжувати підтримку Києва.