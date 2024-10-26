Медики из Mayo Clinic в США по результатам исследования определили довольно простой способ определить готовность организма к возрастным изменениям.

Как проверить адаптацию организма к возрастным изменениям

В частности, ученые советуют проверить, сколько секунд вы способны простоять на одной ноге, поскольку продолжительность может являться показателем того, как ваш организм адаптируется к возрастным процессам.

Ученые доказали, что баланс свидетельствует не только о хорошей координации, поскольку с возрастом умение держать равновесие может довольно точно указывать на общее состояние организма, несмотря на возможность прекрасной физической формы или манеру ходьбы.

Мужчина

В проведенном исследовании участвовало 20 мужчин и 20 женщин. Половина из них была в возрасте около 56 лет, остальным было за 74.

Ученые оценивали разные маркеры здоровья участников исследования и сравнивали влияние возрастных изменений.

Да, с помощью специального прибора измерялась сила рук.

Участники исследования делали упражнения на разгибание ног, чтобы определить силу колен. Они также ходили по определенному маршруту, а специальная система фиксировала их движения.

Измерялось, как участники держатся на обеих ногах с открытыми и закрытыми глазами, а также на одной ноге (с открытыми глазами).

Среди всех показателей именно способность стоять на одной ноге больше снизилась с возрастом.

Как баланс и умение держать равновесие влияет на здоровье

Ученые отмечают, что сбалансированность тела, мышечная сила и правильная ходьба способствуют сохранению активности в повседневной жизни.

Баланс важен, потому что для его поддержки нужно, чтобы все системы организма работали вместе. Хороший баланс позволяет заниматься ежедневными делами без страха упасть, — объясняет директор лаборатории анализа движения в Mayo Clinic Кентон Кауфман. Поделиться

По его словам, нарушение баланса существенно повышает риск падений даже у малоподвижных людей.

Ежегодно три миллиона людей старшего возраста обращаются в отделения скорой помощи из-за падения, а миллион из них попадают в больницы. С возрастом изменения в ходе могут привести к падениям, болям и другим проблемам со здоровьем.

При этом учёные подчеркивают, что люди могут самостоятельно работать над улучшением собственного баланса тела.

Они советуют стоять на одной ноге во время мытья посуды или чистки зубов.

Если вы можете простоять на одной ноге 30 секунд, это отличный показатель. Среди пожилых людей (65+ лет) среднее время, которое они стояли на одной ноге, составляло 11 секунд. Показатель в менее 5 секунд может свидетельствовать о риске падений.

Стояние на одной ноге помогает нашему организму синхронизировать мышцы и сенсоры во внутреннем ухе, помогающие поддерживать баланс.