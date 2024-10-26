Медики з Mayo Clinic у США за результатами дослідження визначили доволі простий спосіб визначити готовність організму до вікових змін.

Як перевірити адаптацію організму до вікових змін

Зокрема, науковці радять перевірити, скільки секунд ви здатні простояти на одній нозі, оскільки тривалість може бути показником того, як ваш організм адаптується до вікових процесів.

Вчені довели, що баланс свідчить не лише про гарну координацію, оскільки з віком вміння тримати рівновагу може доволі точно вказувати на загальний стан організму, незважаючи на ймовірність прекрасної фізичної форми або манеру ходьби.

Чоловік

У проведеному дослідженні брали участь 20 чоловіків і 20 жінок. Половина з них була у віці близько 56 років, решті було за 74.

Науковці оцінювали різні маркери здоров’я учасників дослідження та порівнювали вплив вікових змін.

Так, за допомогою спеціального приладу вимірювалась сила рук.

Учасники дослідження робили вправи на розгинання ніг щоб визначити силу колін. Вони також ходили визначеним маршрутом, а спеціальна система фіксувала їхні рухи.

Вимірювалось, як учасники тримаються на обох ногах з розплющеними і заплющеними очима, а також на одній нозі (з відкритими очима).

Серед усіх показників саме здатність стояти на одній нозі найбільше знизилася з віком.

Як баланс і вміння тримати рівновагу впливає на здоров’я

Науковці зазначають, що збалансованість тіла, м’язова сила і правильна ходьба сприяють береженню активності у повсякденному житті.

Баланс важливий, бо для його підтримання потрібно, щоб усі системи організму працювали разом. Хороший баланс дозволяє займатися щоденними справами без страху впасти, — пояснює директор лабораторії аналізу руху в Mayo Clinic Кентон Кауфман. Поширити

За його словами, порушення балансу істотно підвищує ризик падінь навіть у малорухливих людей.

Щороку три мільйони людей старшого віку звертаються до відділень швидкої допомоги через падіння, а мільйон із них потрапляють до лікарень. Із віком зміни в ході можуть призвести до падінь, болю та інших проблем зі здоров’ям.

При цьому науковці підкреслюють, що люди можуть самостійно працювати над покращенням власного балансу тіла.

Вони радять стояти на одній нозі під час миття посуду або чистки зубів.

Якщо ви можете простояти на одній нозі 30 секунд, це — відмінний показник. Серед літніх людей (65+ років) середній час, який вони стояли на одній нозі, становив 11 секунд. Показник у менш ніж 5 секунд може свідчити про ризик падінь.

Стояння на одній нозі допомагає нашому організму синхронізувати м’язи та сенсори у внутрішньому вусі, які допомагають підтримувати баланс.