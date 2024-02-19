Великобритания, Япония и Италия ведут совместную разработку истребителя 6-го поколения Tempest. Однако сейчас в разработку хочет влиться Саудовская Аравия.

Источник: Shepard

Как Саудовская Аравия повлияет на разработку истребителя Tempest

Желание Саудовской Аравии стать полноценным членом в проекте разработки Tempest может вызвать шторы в чашке чая. Япония выступает категорически против участия страны в нем, а Великобритания и Италия открыта для сотрудничества. В Минобороны Великобритании говорят, что Королевство Саудовской Аравии является одним из стратегических партнеров, поэтому они стремятся углубить сотрудничество, страна может стать одним из ключевых партнеров.

Для Саудовской Аравии может быть особенно интересно участвовать в проекте Tempest. Они могут выделить десятки миллиардов долларов на разработку.

Все, что сейчас есть у саудовцев, – это деньги. У них нет авиастроительной промышленности, не говоря уже о технологической базе, поэтому привлечение их как основного партнера создает значительный риск и потенциальную задержку, - заявила аналитика RUSI по вопросам обороны, промышленности и общества Изабелла Антиноцци.

Категорическое заявление Японии, по словам аналитикини, нужно воспринимать по желанию Токио иметь надежных союзников и стабильное движение вперед. К тому же, Саудовская Аравия будет иметь дополнительное влияние на экспортный контроль для самолета. Однако Великобритания видит возможность для себя увеличить влияние на Ближнем Востоке.

Для одного из основных производителей BAE Systems участие Королевства может оказаться полезным с точки зрения финансов. Однако есть еще одна обеспокоенность — в Саудовской Аравии нет высококвалифицированной рабочей силы. Большинство специалистов являются иностранцами, поэтому опасно допускать жителей третьих стран к столь технологичному изделию.

Что известно о самолете 6 поколения Tempest

Американская оборонная компания BAE Systems показала видео, в котором поведала о прогрессе сотворения истребителя 6 поколения.

На кадрах показали рендеры перспективного истребителя, разрабатываемого в кооперации трех стран: Великобритании, Японии и Италии. Он получил название Tempest в честь ударного самолета-перехватчика времен Второй мировой войны Hawker Tempest.

В настоящее время производитель проводит исследования по оптимальному дизайну истребителя. Он должен придавать высокий уровень незаметности. Самолет должен поглощать радиоэлектронные лучи вражеских радаров. Окончательно дизайн должен быть утвержден в 2024-2025 годах. Тогда же будет построен первый прототип, а первый полет будет в 2028 году.

Tempest получит британско-японский двигатель, создаваемый компанией Rolls-Royce и японской IHI. Самолет будет работать вместе с беспилотниками BAE Mosquito в роли преданного известного.

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