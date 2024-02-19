Велика Британія, Японія та Італія ведуть спільну розробку винищувача 6 покоління Tempest. Проте зараз у розробку хоче влитись Саудівська Аравія.

Джерело: Shepard

Як Саудівська Аравія вплине на розробку винищувача Tempest

Бажання Саудівської Аравії стати повноцінним членом у проєкті розробки Tempest може викликати штори у чашці чаю. Японія виступає категорично проти участі країни в ньому, а Велика Британія та Італія відкрита до співробітництва. В Міноборони Британії кажуть, що Королівство Саудівської Аравії є одним зі стратегічних партнерів, тому вони прагнуть поглибити співробітництво, країна може стати одним з ключових партнерів.

Для Саудівської Аравії може бути особливо цікаво брати участь в проєкті Tempest. Вони можуть виділити десятки мільярдів доларів для розробки.

Все, що зараз є у саудівців, — це гроші. У них немає авіабудівної промисловості, не кажучи вже про технологічну базу, тому залучення їх як основного партнера створює значний ризик і потенційну затримку, — заявила аналітикиня RUSI з питань оборони, промисловості та суспільства Ізабелла Антіноцці.

Категоричну заяву Японії, за словами аналітикині, треба сприймати через бажання Токіо мати надійних союзників та стабільний рух вперед. До того ж Саудівська Аравія буде мати додатковий вплив на експортний контроль для літака. Проте Велика Британія бачить можливість для себе, щоб збільшити вплив на Близькому Сході.

Для одного з основних виробників BAE Systems участь Королівства може бути корисним з точки зору фінансів. Проте є ще одне занепокоєння — у Саудівські Аравії немає висококваліфікованої робочої сили. Більшість спеціалістів є іноземцями, тому небезпечно допускати мешканців третіх країн до настільки технологічного виробу.

Що відомо про літак 6 покоління Tempest

Американська оборонна компанія BAE Systems показала відео, в якому розповіла про прогрес створення винищувача 6 покоління.

На кадрах показали рендери перспективного винищувача, який розробляється в кооперації трьох країн: Великої Британії, Японії та Італії. Він отримав назву Tempest на честь ударного літака-перехоплювача часів Другої світової війни Hawker Tempest.

Наразі виробник проводить дослідження щодо оптимального дизайну винищувача. Він має надавати високий рівень непомітності. Літак має поглинати радіоелектронні промені ворожих радарів. Остаточно дизайн мають затвердити у 2024-2025 роках. Тоді ж побудують перший прототип, а перший політ буде у 2028 році.

Tempest отримає британсько-японський двигун, який створюється компанією Rolls-Royce і японською IHI. Літак буде працювати разом із безпілотниками BAE Mosquito в ролі "відданого відомого".

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