Ни для кого не секрет, что российские военные часто употребляют наркотики, находясь на украинском фронте и за его пределами. Однако очень мало людей действительно представляют реальные масштабы этой проблемы внутри армии РФ.

Почему наркомания столь распространена в армии РФ

Согласно данным американских журналистов, главная мотивация солдат РФ, массово скупающих запрещенные вещества у дилеров, — борьба со скукой в окопах и даже в тылу.

Как признаются солдаты РФ, "скука хуже, чем беспокоиться о параноидальном безумии".

Утверждается, что среди российских оккупантов, воюющих против ВСУ, употребление наркотиков крайне распространено, а на передовые позиции привозят синтетический стимулятор, известный как «соль».

По словам российских оппозиционных журналистов, солдаты РФ могут легко получить наркотики, доставленные в свои окопы на оккупированных территориях Украины.

Это как в Лас-Вегасе, – заявил один из захватчиков. Поделиться

Другой солдат РФ утверждает, что главное – никому не мешать.

Конечно, все знают, если ты употребляешь наркотики в окопах — землянка маленькая. Никому нет дела; главное никому не мешать. Только не выходите из блиндажа, – рассказывает он. Поделиться

Большинству военных РФ наплевать на последствия употребления наркотиков, ведь их очень пугает скука, с которой крайне трудно бороться в землянках.

Они употребляют наркотики от скуки… Война — это когда ты постоянно чего-то ждешь, изредка молишься, чтобы все это закончилось. Когда я курил "соль" в землянке, мне было плевать на возможный психоз (приступ паранойи - ред.). Скука гораздо хуже, - заявил еще один российский военный. Поделиться

Зарплата солдат РФ идет на наркотики

Средняя зарплата солдата РФ достигает 200 тыс. рублей. Большинство этих средств тратят именно на наркотики.

Что важно понимать, цены высоки из-за риска поставки этих веществ в зону боевых действий.

К примеру, три шприца с запрещенным веществом стоят около 15 тыс рублей.

Вадим, наркоман из оккупированного Мариуполя, рассказал сайту, что в «новых регионах», аннексированных Россией, лекарства стоят по меньшей мере вдвое дороже, чем в Москве.