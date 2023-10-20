Ни для кого не секрет, что российские военные часто употребляют наркотики, находясь на украинском фронте и за его пределами. Однако очень мало людей действительно представляют реальные масштабы этой проблемы внутри армии РФ.
Почему наркомания столь распространена в армии РФ
Согласно данным американских журналистов, главная мотивация солдат РФ, массово скупающих запрещенные вещества у дилеров, — борьба со скукой в окопах и даже в тылу.
Как признаются солдаты РФ, "скука хуже, чем беспокоиться о параноидальном безумии".
Утверждается, что среди российских оккупантов, воюющих против ВСУ, употребление наркотиков крайне распространено, а на передовые позиции привозят синтетический стимулятор, известный как «соль».
По словам российских оппозиционных журналистов, солдаты РФ могут легко получить наркотики, доставленные в свои окопы на оккупированных территориях Украины.
Другой солдат РФ утверждает, что главное – никому не мешать.
Большинству военных РФ наплевать на последствия употребления наркотиков, ведь их очень пугает скука, с которой крайне трудно бороться в землянках.
Зарплата солдат РФ идет на наркотики
Средняя зарплата солдата РФ достигает 200 тыс. рублей. Большинство этих средств тратят именно на наркотики.
Что важно понимать, цены высоки из-за риска поставки этих веществ в зону боевых действий.
К примеру, три шприца с запрещенным веществом стоят около 15 тыс рублей.
Вадим, наркоман из оккупированного Мариуполя, рассказал сайту, что в «новых регионах», аннексированных Россией, лекарства стоят по меньшей мере вдвое дороже, чем в Москве.
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