Ні для кого не секрет, що російські військові доволі часто вживають наркотики, перебуваючи на українському фронті та за його межами. Однак вкрай мало людей дійсно уявляють реальні масштаби цієї проблеми всередині армії РФ.

Чому наркоманія настільки поширена в армії РФ

Згідно з даними американських журналістів, головна мотивація солдатів РФ, які масово скуповують заборонені речовини у дилерів — боротьба з нудьгою в окопах та навіть в тилу.

Як зізнаються солдати РФ, “нудьга гірша, ніж турбуватися про параноїдальне божевілля”.

Стверджується, що серед російських окупантів, які воюють проти ЗСУ, вживання наркотиків вкрай поширене, а на передові позиції привозять синтетичний стимулятор, відомий як «сіль».

За словами російських опозиційних журналістів, солдати РФ можуть легко отримати наркотики, доставлені у свої окопи на окупованих територіях України.

Це як у Лас-Вегасі, — заявив один із загарбників. Поширити

Інший солдат РФ стверджує, що головне — нікому не заважати.

Звичайно, всі знають, якщо ти вживаєш наркотики в окопах, — землянка маленька. Нікому немає діла; головне нікому не заважати. Тільки не виходьте з бліндажу, — розповідає він. Поширити

Більшості військових РФ начхати на наслідки вживання наркотиків, адже їх, мовляв, вкрай лякає нудьга, з якою вкрай важко боротися в землянках.

Вони вживають наркотики від нудьги… Війна — це коли ти постійно на щось чекаєш, зрідка молишся, щоб усе це закінчилося. Коли я курив “сіль” у землянці, мені було начхати на можливий психоз (приступ параної - ред.). Нудьга набагато гірша, - заявив ще один російський вояка. Поширити

Зарплатня солдат РФ йде на наркотики

Середня зарплата солдата РФ сягає 200 тис рублів. Більшість цих коштів витрачають саме на наркотики.

Що важливо розуміти, ціни високі через ризик постачання цих речовин у зону бойових дій.

До прикладу, три шприци із забороненою речовиною коштують близько 15 тис рублів.

Вадим, наркоман з окупованого Маріуполя, розповів сайту, що в «нових регіонах», анексованих Росією, ліки коштують щонайменше вдвічі дорожче, ніж у Москві.