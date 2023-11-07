Как выглядит новая девушка Брэда Питта — фото

Что известно о новом романе Брэда Питта

59-летний Брэд Питт и 33-летняя Инес де Рамон все чаще начали появляться вместе, поскольку больше не скрывают своих отношений.

Например, 4 ноября влюбленных заметили на гала-концерте Art+Film LACMA в Лос-Анджелесе.

Однако, что интересно, они не позировали перед фотографами в паре.

Они выглядели влюбленными: смеялись и шутили со всеми окружающими. Они хорошо провели время, – рассказывает инсайдер. Поделиться

Кроме того, Брэда и Инес видели вместе, когда они посетили концерт Боно в Лос-Анджелесе. Это произошло еще год назад.

Согласно данным журналистов, уже к тому времени актер и дизайнер ювелирных изделий встречались несколько месяцев.

Более того, дизайнер сопровождала Брэда Питта на вечеринке после презентации фильма "Вавилон". Уже тогда появились слухи, что это указывает на их близкие отношения.

Брэд Питт и Инес де Рамон вместе встретили Новый год. Они проводили праздники в Мексике, загорая у бассейна. После этого они также не раз появлялись на людях вместе, – рассказывают журналисты. Поделиться

Анджелина Джоли раскрыла правду об отношениях с Брэдом Питтом

По словам голливудской актрисы, она опасалась за безопасность своих детей, когда была в браке со своим бывшим.

Звезда откровенно призналась, что в их семье были случаи насилия

Как утверждает Анджелина, будучи замужем за актером Брэдом Питтом, она осознала важность прав детей.

Впоследствии выяснилось, что Питт избивал Джоли при детях.