Як виглядає нова дівчина Бреда Пітта — перше фото

Голлівудський актор Бред Пітт почав зустрічатися з дизайнеркою ювелірних прикрас Інесою де Рамон. Зіркова пара навіть встигла разом відвідати публічний захід.

Що відомо про новий роман Бреда Пітта

59-річний Бред Пітт та 33-річна Інеса де Рамон дедалі частіше почали з’являтися разом, оскільки більше не приховують свої стосунки.

До прикладу, 4 листопада закоханих помітили на гала-концерті Art+Film LACMA в Лос-Анджелесі.

Однак, що цікаво, вони не позували перед фотографами у парі.

Вони виглядали закоханими: сміялися і жартували з усіма, хто їх оточував. Вони добре провели час, – розповідає інсайдер. Поширити

Окрім того, Бреда та Інес бачили разом, коли вони відвідали концерт Боно в Лос-Анджелесі. Це відбулося ще рік тому.

Згідно з даними журналістів, уже на той час актор та дизайнерка ювелірних виробів зустрічаються декілька місяців.

Ба більше, дизайнерка супроводжувала Бреда Пітта на вечірці після презентації фільму "Вавилон". Уже тоді з’явилися чутки, це вказує на їхні близькі взаємини.

Бред Пітт та Інес де Рамон разом зустріли Новий рік. Вони проводили свята у Мексиці, засмагаючи біля басейну. Після цього вони також не раз з'являлись на людях разом, - розповідають журналісти.

Анджеліна Джолі розкрила правду про стосунки з Бредом Піттом

За словами голлівудської акторки, вона побоювалась за безпеку своїх дітей, коли перебувала у шлюбі зі своїм колишнім.

Зірка відверто зізналася, що в їхній родині були випадки насильства

Як стверджує Анджеліна, будучи одруженою з актором Бредом Піттом, вона усвідомила важливість прав дітей.

Згодом з’ясувалося, що Пітт бив Джолі при дітях.