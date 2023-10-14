Какие регионы будут наиболее проблемными во время отопительного сезона — ответ Минэнерго

С началом отопительного сезона самые большие проблемы со снабжением тепла, электричества и газа будут в прифронтовых регионах.

Какие регионы будут наиболее проблемными во время отопительного сезона

По словам замминистра энергетики Светланы Гринчук, особенно сложная ситуация будет на Херсонщине.

Конечно, самая сложная ситуация у нас в прифронтовых регионах. Мы все понимаем, что там практически каждый день продолжаются обстрелы, – сказала она в эфире телемарафона. Поделиться

При этом, после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС 1,5 тысячи потребителей Херсонщины до сих пор невозможно подключить к электричеству. Россияне снова и снова обстреливают объекты энергетики, как только видят, что они восстановлены. Энергетики постоянно оказываются под обстрелами.

Наиболее угрожающая ситуация остается в Херсонской области и в самом городе Херсон, – сказала она. Поделиться

Замминистра напомнила, что недавно враг поразил еще и газораспределительные сети, в результате чего 12 тысяч потребителей в Харьковской области остались без газа. При этом подачу голубого топлива возобновили только половине из них.

Однако Украина готова к сложной зиме: проведена масштабная ремонтная компания на всех видах генерации электроэнергии и распределительных сетях.

Энергетика Украины не упала под российскими ракетными ударами

По словам министра энергетики Германа Галущенко, украинцам не следует верить страшным прогнозам экспертов относительно угрозы массовых отключений света зимой, ведь стабильная работа энергетической системы будет зависеть от работы систем ПВО, которые значительно мощнее, чем прошлой зимой.

Работа системы под ежедневными атаками зависит, во-первых, от последствий обстрелов – они тоже могут быть разными, потому что это во многих случаях зависит от работы системы ПВО, и мы сейчас видим, что уровень защиты ПВО гораздо выше и лучше, чем был у предыдущую зиму, это тоже нужно учитывать, – заверил Галущенко.

Министр подчеркнул, что даже в случае, если будут обнаружены повреждения в результате обстрелов и ракетных атак преступной армии РФ, это будет носить исключительно временный характер.