Кембриджский словарь назвал главное слово 2025 года

Главным словом 2025 года по версии Кембриджского словаря стало parasocial ("парасоциальное"). Что важно понимать, оно отражает чувство связи с известным человеком, которого вы лично не знаете, вымышленным персонажем или искусственным интеллектом.
Главные тезисы
- Этот термин впервые зародился еще 69 лет назад.
- Парасоциальные тенденции приобретают новые смыслы, когда ИИ становится другом и советчиком для людей.
Слово "парасоциальный" отражает весь 2025 год
Такой выбор объяснить несложно: в течение тгода люди все чаще обращались к ИИ, инфлюэнсерам и звездам, чтобы почувствовать связь с ними в своей онлайн-жизни.
Слово "парасоциальный" относительно "молодое" — оно появилось в 1956 году.
Однако, что важно понимать, асимметричные отношения получили "второе дыхание" после появления социальных сетей, а также ИИ.
С заявлением по этому поводу выступил редактор Кембриджского словаря Колин Макинтош:
