Кембриджский словарь назвал главное слово 2025 года

Главным словом 2025 года по версии Кембриджского словаря стало parasocial ("парасоциальное"). Что важно понимать, оно отражает чувство связи с известным человеком, которого вы лично не знаете, вымышленным персонажем или искусственным интеллектом.

Слово "парасоциальный" отражает весь 2025 год

Такой выбор объяснить несложно: в течение тгода люди все чаще обращались к ИИ, инфлюэнсерам и звездам, чтобы почувствовать связь с ними в своей онлайн-жизни.

Слово "парасоциальный" относительно "молодое" — оно появилось в 1956 году.

Тогда социологи Чикагского университета наблюдали, как телезрители вступают в "парасоциальные" отношения с экранными персонажами, отражая свои связи с семьей и друзьями. Но это была лишь односторонняя привязанность. Поделиться

Однако, что важно понимать, асимметричные отношения получили "второе дыхание" после появления социальных сетей, а также ИИ.

С заявлением по этому поводу выступил редактор Кембриджского словаря Колин Макинтош: