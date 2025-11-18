Кембриджский словарь назвал главное слово 2025 года
Слово "парасоциальный" отражает весь 2025 год
Источник:  The Guardian

Главным словом 2025 года по версии Кембриджского словаря стало parasocial ("парасоциальное"). Что важно понимать, оно отражает чувство связи с известным человеком, которого вы лично не знаете, вымышленным персонажем или искусственным интеллектом.

Главные тезисы

  • Этот термин впервые зародился еще 69 лет назад.
  • Парасоциальные тенденции приобретают новые смыслы, когда ИИ становится другом и советчиком для людей.

Слово "парасоциальный" отражает весь 2025 год

Такой выбор объяснить несложно: в течение тгода люди все чаще обращались к ИИ, инфлюэнсерам и звездам, чтобы почувствовать связь с ними в своей онлайн-жизни.

Слово "парасоциальный" относительно "молодое" — оно появилось в 1956 году.

Тогда социологи Чикагского университета наблюдали, как телезрители вступают в "парасоциальные" отношения с экранными персонажами, отражая свои связи с семьей и друзьями. Но это была лишь односторонняя привязанность.

Однако, что важно понимать, асимметричные отношения получили "второе дыхание" после появления социальных сетей, а также ИИ.

С заявлением по этому поводу выступил редактор Кембриджского словаря Колин Макинтош:

Parasocial отражает дух 2025 года. Миллионы людей вовлечены в парасоциальные отношения, еще больше просто заинтригованы их ростом. Данные подтверждают: на сайте Cambridge Dictionary наблюдается всплеск поисковых запросов по слову parasocial.

