Кембриджський словник назвав головне слово 2025 року
Категорія
Культура
Дата публікації

Кембриджський словник назвав головне слово 2025 року

Слово "парасоціальний" віддзеркалює 2025 рік
Джерело:  The Guardian

Головним словом 2025 року за версією Кембриджського словника стало parasocial ("парасоціальний"). Що важливо розуміти, воно відображає відчуттям зв'язку з відомою людиною, яку ви особисто не знаєте, вигаданим персонажем або штучним інтелектом.

Головні тези:

  • Цей термін вперше зародився ще 69 років тому.
  • Парасоціальні тенденції набувають нових сенсів, коли ШІ стає другом та порадником для людей.

Слово "парасоціальний" віддзеркалює 2025 рік

Такий вибір пояснити нескладно: протягом поточного року люди дедалі частіше зверталися до ШІ, інфлюенсерів та зірок, щоб відчути зв'язок з ними у своєму онлайн-житті.

Слово “парасоціальний” відносно “молоде” — воно з'явилося в 1956 році.

Тоді соціологи Чиказького університету спостерігали, як телеглядачі вступають у "парасоціальні" стосунки з екранними персонажами, віддзеркалюючи свої зв'язки з родиною та друзями. Але це була лише одностороння прихильність.

Однак, що важливо розуміти, асиметричні стосунки отримали “друге дихання” після появи соціальних мереж, а також ШІ.

З заявою з цього приводу виступив редактор Кембриджського словника Колін Макінтош:

Parasocial відображає дух 2025 року. Мільйони людей залучені в парасоціальні стосунки, ще більше — просто заінтриговані їхнім зростанням. Дані це підтверджують: на сайті Cambridge Dictionary спостерігається сплеск пошукових запитів за словом parasocial.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"Культура vs війна. Сергій Жадан". Дивіться премʼєру документальної стрічки
"Культура vs війна. Сергій Жадан". Дивіться премʼєру документальної стрічки
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"Культура vs війна. Тарас Компаніченко". Премʼєра документального фільму
"Культура vs війна. Тарас Компаніченко". Премʼєра документального фільму
Категорія
Прес-релізи
Дата публікації
Додати до обраного
Традиції та інновації: як змінюється культура споживання горілки в Україні
Традиції та інновації: як змінюється культура споживання горілки в Україні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?