Кембриджський словник назвав головне слово 2025 року

Головним словом 2025 року за версією Кембриджського словника стало parasocial ("парасоціальний"). Що важливо розуміти, воно відображає відчуттям зв'язку з відомою людиною, яку ви особисто не знаєте, вигаданим персонажем або штучним інтелектом.
Головні тези:
- Цей термін вперше зародився ще 69 років тому.
- Парасоціальні тенденції набувають нових сенсів, коли ШІ стає другом та порадником для людей.
Слово "парасоціальний" віддзеркалює 2025 рік
Такий вибір пояснити нескладно: протягом поточного року люди дедалі частіше зверталися до ШІ, інфлюенсерів та зірок, щоб відчути зв'язок з ними у своєму онлайн-житті.
Слово “парасоціальний” відносно “молоде” — воно з'явилося в 1956 році.
Однак, що важливо розуміти, асиметричні стосунки отримали “друге дихання” після появи соціальних мереж, а також ШІ.
З заявою з цього приводу виступив редактор Кембриджського словника Колін Макінтош:
