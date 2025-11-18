Кембриджський словник назвав головне слово 2025 року

Головним словом 2025 року за версією Кембриджського словника стало parasocial ("парасоціальний"). Що важливо розуміти, воно відображає відчуттям зв'язку з відомою людиною, яку ви особисто не знаєте, вигаданим персонажем або штучним інтелектом.

Слово "парасоціальний" віддзеркалює 2025 рік

Такий вибір пояснити нескладно: протягом поточного року люди дедалі частіше зверталися до ШІ, інфлюенсерів та зірок, щоб відчути зв'язок з ними у своєму онлайн-житті.

Слово “парасоціальний” відносно “молоде” — воно з'явилося в 1956 році.

Тоді соціологи Чиказького університету спостерігали, як телеглядачі вступають у "парасоціальні" стосунки з екранними персонажами, віддзеркалюючи свої зв'язки з родиною та друзями. Але це була лише одностороння прихильність.

Однак, що важливо розуміти, асиметричні стосунки отримали “друге дихання” після появи соціальних мереж, а також ШІ.

З заявою з цього приводу виступив редактор Кембриджського словника Колін Макінтош: