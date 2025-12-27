Кофе и шоколад влияют на замедление старения — новые доказательства исследователей

Ученые обнаружили, что полезное соединение, содержащееся в кофе и шоколаде, связано с уменьшением старения клеток. Люди, имеющие более высокий уровень этого алкалоида в крови, продемонстрировали более медленное старение на основе молекулярных биомаркеров.

Кофе и шоколад замедляют старение: доказательства

Авторы работы использовали данные более 1,5 тысяч мужчин и женщин из Великобритании и Германии. Они проанализировали ДНК участников исследования по модели, оценивающей старение на основе молекулярных биомаркеров.

Кроме того, ученые измерили в их крови количество теобромина — алкалоида, наиболее распространенного в какао, а также содержится в темном шоколаде, кофе и чае.

Ученые обнаружили, что более высокий уровень теобромина в крови связан со снижением темпов старения. Однако в ходе исследования его авторы установили ассоциацию, а не причинно-следственную связь. Следовательно, работа не может показать, сколько нужно съесть или выпить продуктов с теобромином, чтобы извлечь пользу для замедления старения.

Кроме того, на процесс старения значительно влияет ДНК, а другие факторы, такие как поведение, среда и диета, могут "переключать" отдельные гены.

Наши результаты свидетельствуют о том, что [теобромин] может оказывать влияние на активность генов. А это способствует старению, — объяснила ведущий автор исследования и профессор Королевского колледжа Лондона Джордана Белл.

При этом возможно, что влияние на старение оказывает взаимодействие между теобромином и другими компонентами шоколада, которые не измеряли в ходе работы.

Исследование имеет несколько ограничений, в частности, ученые не изучали показатели теобромина в крови в течение длительного времени, а данные показывали его уровень в один момент. Кроме того, оценка старения по биомаркерам не стабильна.

Это динамические оценки. Просто означает, что на данный момент, глядя на вашу ДНК, мы оцениваем, что вы, кажется, стареете немного медленнее или быстрее, чем мы ожидали, исходя из вашего хронологического возраста.

Выводы ученых дополняют знания о других полезных для здоровья соединениях в темном шоколаде. Однако при выборе этого продукта следует помнить о рекомендациях по норме употребления в день.