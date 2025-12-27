Кава та шоколад впливають на уповільнення старіння — нові докази дослідників

Учені виявили, що корисна сполука, що міститься в каві та шоколаді, пов'язана зі зменшенням старіння клітин. Люди, які мають вищий рівень цього алкалоїду у крові, продемонстрували повільніше старіння на основі молекулярних біомаркерів.

Кава та шоколад уповільнюють старіння: докази

Автори роботи використали дані понад 1,5 тисячі чоловіків і жінок з Великої Британії та Німеччини. Вони проаналізували ДНК учасників дослідження за моделлю, що оцінює старіння на основі молекулярних біомаркерів.

Крім того, вчені виміряли в їхній крові кількість теоброміну — алкалоїду, що найбільш поширений у какао, а також міститься у темному шоколаді, каві та чаї.

Науковці виявили, що вищий рівень теоброміну у крові пов'язаний зі зниженням темпів старіння. Однак у ході дослідження його автори встановили асоціацію, а не причинно-наслідковий зв'язок. Відтак робота не може показати, скільки потрібно з'їсти чи випити продуктів з теоброміном, щоб отримати користь для уповільнення старіння.

Крім того, на процес старіння значно впливає ДНК, а інші фактори, як-от поведінка, середовище та дієта, можуть "перемикати" окремі гени.

Наші результати свідчать про те, що [теобромін] може впливати на активність генів. А це сприяє старінню, — пояснила провідна авторка дослідження та професорка Королівського коледжу Лондона Джордана Белл. Поширити

При цьому можливо, що вплив на старіння має взаємодія між теоброміном та іншими компонентами шоколаду, які не вимірювали в ході роботи.

Дослідження має кілька обмежень, зокрема вчені не вивчали показники теоброміну в крові протягом тривалого часу, а дані показували його рівень в один момент. Крім того, оцінювання старіння за біомаркерами не стале.

Це динамічні оцінки. Просто означає, що на цей момент, дивлячись на вашу ДНК, ми оцінюємо, що ви, здається, старієте трохи повільніше або швидше, ніж ми очікували б, виходячи з вашого хронологічного віку.

Висновки науковців доповнюють знання про інші корисні для здоров'я сполуки в темному шоколаді. Однак при виборі цього продукту слід пам'ятати про рекомендації щодо норми вживання на день.