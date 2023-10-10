Когда в Киеве подключат к отоплению жилые дома — ответ Кличко

9 октября в Киеве начали подключать к теплу больницы, школы, садики. Это делают по заявлениям руководителей.

В Киеве начали подключать отопление

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица уже начала подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы, садики. Подключение производится по заявкам их руководителей.

Что касается коммунальной сферы, жилых домов - мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло. Поделиться

Мэр отметил, что когда трое суток среднесуточная температура будет ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, тогда начнут подключать и коммунальные здания.

Тогда же по их заявкам подключат и дома ОСМД, жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), ведомственных домов.

В Киеве началась метеорологическая осень

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что в столице 2 октября началась метеорологическая осень.

Среднесуточная температура воздуха 2 октября снизилась ниже +15 градусов и равнялась +13,9°С.

Синоптики рассказали, что самая ранняя метеорологическая осень посетила Киев в 1993 году — 25 августа, а самая поздняя — 15 октября в 2020 году.

Там добавили, что метеорологическое лето этого года, которое началось 13 мая, закончилось 1 октября и длилось 142 дня.

Самым длинным было лето в 2012 году – 166 дней, а самым коротким в 1990 году – 88 дней.