Когда в Киеве подключат к отоплению жилые дома — ответ Кличко

9 октября в Киеве начали подключать к теплу больницы, школы, садики. Это делают по заявлениям руководителей.
В Киеве начали подключать отопление
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица уже начала подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы, садики. Подключение производится по заявкам их руководителей.
Мэр отметил, что когда трое суток среднесуточная температура будет ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, тогда начнут подключать и коммунальные здания.
Тогда же по их заявкам подключат и дома ОСМД, жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), ведомственных домов.
В Киеве началась метеорологическая осень
Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что в столице 2 октября началась метеорологическая осень.
Среднесуточная температура воздуха 2 октября снизилась ниже +15 градусов и равнялась +13,9°С.
Синоптики рассказали, что самая ранняя метеорологическая осень посетила Киев в 1993 году — 25 августа, а самая поздняя — 15 октября в 2020 году.
Там добавили, что метеорологическое лето этого года, которое началось 13 мая, закончилось 1 октября и длилось 142 дня.
Самым длинным было лето в 2012 году – 166 дней, а самым коротким в 1990 году – 88 дней.
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