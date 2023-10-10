Коли у Києві підключать до опалення житлові будинки — відповідь Кличка

9 жовтня у Києві почали підключати до тепла лікарні, школи, садки. Це роблять за заявами керівників.

У Києві почали підключати опалення

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця вже розпочала підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури - лікарні, школи, садки. Підключення відбувається за заявками їхніх керівників.

Щодо комунальної сфери, житлових будинках, - ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Поширити

Мер зазначив, що коли три доби середньодобова температура буде нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, тоді розпочнуть підключати і комунальні будівлі.

Тоді ж за їхніми заявками підключать й будинки ОСББ, житлово-будівельних кооперативів (ЖБК), відомчі.

У Києві розпочалася метеорологічна осінь

2 жовтня Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що у столиці почалася метеорологічна осінь.

Середньодобова температура повітря 2 жовтня знизилась нижче +15 градусів і дорівнювала +13,9°С.

Синоптики розповіли, що найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році — 25 серпня, а найпізніше — 15 жовтня у 2020 році.

Там додали, що метеорологічне літо цього року, яке розпочалось 13 травня, закінчилось 1-го жовтня і тривало 142 дні.

Найдовшим було літо в 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів.