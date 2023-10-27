Коломойскому продлили срок содержания под стражей еще на два месяца

Шевченковский райсуд Киева продлил срок пребывания олигарха Игоря Коломойского под стражей в качестве меры пресечения еще 2 месяца.

Что известно об аресте Коломойского и следствии по нему

Отмечается, что Шевченковский райсуд Киева рассмотрел и принял ходатайство о продлении срока содержания под стражей Игоря Коломойского еще 2 месяца.

Отмечается, что именно то, на чем настаивала сторона обвинения.

Суд постановил: продлить срок содержания под стражей подозреваемого Коломойского Игоря Валерьевича в рамках досудебного расследования до 2 декабря 2023, - объявила решение судья Елена Мелешак. Поделиться

При этом возможный залог было решено сохранить в размере 3,9 млрд гривен.

Как и судья Инна Михеева три дня назад, судья Мелешак обязало руководство изолятора временного содержания, где Коломойский отбывает арест, организовать ему полное медицинское обследование.

Адвокаты Коломойского говорят, что у него ухудшилось состояние из-за панкреатита и сахарного диабета.

В чем подозревают Коломойского

Олигарх был арестован 2 сентября по обвинениям в мошенничестве и попытке завладеть чужим имуществом.

Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО в течение двух месяцев с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн.

По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 500 млн грн путем их вывода за границу, используя одновременно инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.

Прибыв в суд, Коломойский запретил себя снимать, поэтому заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме.

После отказа Коломойского и его адвокатов вносить залог суд принял решение об увеличении его размера до 3,9 млрд грн.