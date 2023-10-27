Коломойскому продлили срок содержания под стражей еще на два месяца

Шевченковский райсуд Киева продлил срок пребывания олигарха Игоря Коломойского под стражей в качестве меры пресечения еще 2 месяца.
Что известно об аресте Коломойского и следствии по нему
Отмечается, что Шевченковский райсуд Киева рассмотрел и принял ходатайство о продлении срока содержания под стражей Игоря Коломойского еще 2 месяца.
Отмечается, что именно то, на чем настаивала сторона обвинения.
При этом возможный залог было решено сохранить в размере 3,9 млрд гривен.
Как и судья Инна Михеева три дня назад, судья Мелешак обязало руководство изолятора временного содержания, где Коломойский отбывает арест, организовать ему полное медицинское обследование.
Адвокаты Коломойского говорят, что у него ухудшилось состояние из-за панкреатита и сахарного диабета.
В чем подозревают Коломойского
Олигарх был арестован 2 сентября по обвинениям в мошенничестве и попытке завладеть чужим имуществом.
Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО в течение двух месяцев с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн.
По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 500 млн грн путем их вывода за границу, используя одновременно инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.
Прибыв в суд, Коломойский запретил себя снимать, поэтому заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме.
После отказа Коломойского и его адвокатов вносить залог суд принял решение об увеличении его размера до 3,9 млрд грн.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-