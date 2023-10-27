Коломойському подовжили термін тримання під вартою ще на два місяці

Шевченківський райсуд Києва подовжив термін перебування олігарха Ігоря Коломойського під вартою у якості запобіжного заходу ще 2 місяці.

Що відомо про арешт Коломойського та слідство щодо нього

Зазначається, що Шевченківський райсуд Києва розглянув та ухвалив клопотання про подовження терміну утримання під вартою Ігоря Коломойського ще 2 місяці.

Зазначається, що це саме те, на чому наполягала сторона обвинувачення.

Суд постановив: продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича в межах досудового розслідування до 2 грудня 2023 року, - оголосила рішення суддя Олена Мєлєшак. Поширити

При цьому можливу заставу вирішено було зберегти у розмірі 3,9 млрд гривень.

Як і суддя Інна Міхєєва три дні тому, суддя Мєлєшак зобов'язало керівництво ізолятора тимчасового тримання, де Коломойський відбуває арешт, організувати йому повне медичне обстеження.

Адвокати Коломойського кажуть, що в нього погіршився стан через панкреатит і цукровий діабет.

У чому підозрюють Коломойського

Олігарха заарештували 2 вересня за звинуваченнями у шахрайстві та спробі заволодіти чужим майном.

Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у СІЗО протягом двох місяців із можливістю внесення застави у розмірі понад 509 млн грн.

За даними слідства, протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад 500 млн грн шляхом їх виведення за кордон, використовуючи водночас інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Прибувши до суду, Коломойський заборонив себе знімати, тому засідання щодо запобіжного заходу проходило в закритому режимі.

Після відмови Коломойського та його адвокатів вносити заставу суд ухвалив рішення щодо збільшення її розміру до 3,9 млрд грн.