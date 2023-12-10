Королевская семья Британии показала рождественские открытки в этом году – фото

Члены британской королевской семьи принц и принцесса Вельские опубликовали новый рождественский портрет. Также рождественскую открытку показали король Чарльз и королева Камилла.

Новые рождественские открытки британской королевской семьи

Самые популярные члены британской королевской семьи, принц и принцесса Вельски, опубликовали новый рождественский портрет, на котором они позируют вместе с уже подросшими детьми – принцессой Шарлоттой и принцами Джорджем и Луи.

В объективе Джошуа Шиннера Вельски выглядят спокойно и расслабленно – все одеты в белые рубашки и темный деним, позируют на сером нейтральном фоне.

Свою новогоднюю открытку представили и британские монархи – король Чарльз III и королева Камилла. Они выбрали фотографию из коронации, сделанную еще в мае в Букингемском дворце.

Эта праздничная открытка будет отправлена друзьям, семье и подданным.

Желаем вам счастливого Рождества и Нового года, говорится в открытке. Поделиться

Что известно о последнем сезоне сериала "Корона"

Финальные эпизоды "Короны" разворачиваются в конце 90-х и начале 2000-х годов. В частности, в этих сериях будут показаны события, такие как смерть принцессы Дианы, начало романа принца Уильяма и Кейт Миддлтон, приход к власти Тони Блэра и свадьбы принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз.

Первая часть шестого сезона вышла на Netflix 16 ноября. Вторая – выйдет 14 декабря.

Принцессу в шестом сезоне сыграла британская актриса Элизабет Дебики, а королеву Елизавета – Имельда Стонтон.

Корона» выиграла 21 премию «Эмми» за пять предыдущих сезонов, в том числе трофей за лучший драматический сериал в четвертом сезоне.