Королевская семья Британии показала рождественские открытки в этом году – фото

Члены британской королевской семьи принц и принцесса Вельские опубликовали новый рождественский портрет. Также рождественскую открытку показали король Чарльз и королева Камилла.
Новые рождественские открытки британской королевской семьи
Самые популярные члены британской королевской семьи, принц и принцесса Вельски, опубликовали новый рождественский портрет, на котором они позируют вместе с уже подросшими детьми – принцессой Шарлоттой и принцами Джорджем и Луи.
В объективе Джошуа Шиннера Вельски выглядят спокойно и расслабленно – все одеты в белые рубашки и темный деним, позируют на сером нейтральном фоне.
Свою новогоднюю открытку представили и британские монархи – король Чарльз III и королева Камилла. Они выбрали фотографию из коронации, сделанную еще в мае в Букингемском дворце.
Эта праздничная открытка будет отправлена друзьям, семье и подданным.
Что известно о последнем сезоне сериала "Корона"
Финальные эпизоды "Короны" разворачиваются в конце 90-х и начале 2000-х годов. В частности, в этих сериях будут показаны события, такие как смерть принцессы Дианы, начало романа принца Уильяма и Кейт Миддлтон, приход к власти Тони Блэра и свадьбы принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз.
Первая часть шестого сезона вышла на Netflix 16 ноября. Вторая – выйдет 14 декабря.
Принцессу в шестом сезоне сыграла британская актриса Элизабет Дебики, а королеву Елизавета – Имельда Стонтон.
Корона» выиграла 21 премию «Эмми» за пять предыдущих сезонов, в том числе трофей за лучший драматический сериал в четвертом сезоне.
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