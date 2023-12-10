Королівська родина Британії показала цьогорічні різдвяні листівки — фото
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Королівська родина Британії показала цьогорічні різдвяні листівки — фото

Королівська родина Британії
Джерело:  online.ua

Члени британської королівської родини принц і принцеса Вельські опублікували новий різдвяний портрет. Також різдвяну листівку показали Король Чарльз та королева Камілла.

Нові різдвяні листівки британської королівської родини

Найпопулярніші члени британської королівської родини, принц і принцеса Вельські, опублікували новий різдвяний портрет, на якому вони позують разом із дітьми, що вже підросли – принцесою Шарлоттою і принцами Джорджем і Луї.

В об'єктиві Джошуа Шиннера Вельські виглядають спокійно і розслаблено – всі одягнені в білі сорочки та темний денім, позують на нейтральному сірому фоні.

Свою новорічну листівку представили й британські монархи – король Чарльз III та королева Камілла. Вони обрали фотографію з коронації, зроблену ще у травні в Букінгемському палаці.

Ця святкова листівка буде відправлена друзям, сім'ї та підданим.

Бажаємо вам щасливого Різдва та Нового року, — йдеться у листівці.

Що відомо про останній сезон серіалу “Корона”

Фінальні епізоди "Корони" розгортаються наприкінці 90-х і на початку 2000-х років. Зокрема, у цих серіях будуть показані події, такі як смерть принцеси Діани, початок роману принца Вільяма та Кейт Міддлтон, прихід до влади Тоні Блера і весілля принца Чарльза і Камілли Паркер Боулз.

Перша частина шостого сезону вийшла на Netflix 16 листопада. Друга — вийде 14 грудня.

Принцесу у шостому сезоні зіграла британська актриса Елізабет Дебіки, а королеву Єлизавету — Імельда Стонтон.

Корона» виграла 21 премію «Еммі» за п’ять попередніх сезонів, у тому числі трофей за найкращий драматичний серіал у четвертому сезоні.

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