Кристен Стюарт вступила в официальный брак с любимой
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Кристен Стюарт вступила в официальный брак с любимой

Стюарт
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Источник:  online.ua

35-летняя голливудская актриса Кристен Стюарт наконец-то вышла замуж за свою любимую, Дилан Мейер. Пара была обручена с 2021 года.

Главные тезисы

  • Кристен Стюарт и Дилан Мейер официально поженились.
  • Свадьба пары прошла в доме актрисы в Лос-Анджелесе с минимумом гостей.
  • Отношения между Кристен Стюарт и Диланом Мейер начались в 2019 году после разрыва с предыдущей партнеркой.

Стюарт и Мейер официально обручились

О свадьбе узнало издание TMZ.

Как сообщили приближенные к паре источники, церемония бракосочетания была камерной, в доме Кристен в Лос-Анджелесе 20 апреля в воскресенье.

Свидетельство о браке влюбленные получили еще 15 апреля в округе Лос-Анджелес, также сообщают источники.

Брачная церемония Стюарт и Мейер

Как известно, Стюрт и Мейер познакомились в 2013-м на съемочной площадке, но их роман начался в 2019-м после разрыва Кристен со Стеллой Максвелл.

Как рассказывала в 2022-м актриса, свою свадьбу она представляла непомпезной и без четкой планировки. Похоже, так оно и вышло.

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