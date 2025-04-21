Кристен Стюарт вступила в официальный брак с любимой

35-летняя голливудская актриса Кристен Стюарт наконец-то вышла замуж за свою любимую, Дилан Мейер. Пара была обручена с 2021 года.
Главные тезисы
- Кристен Стюарт и Дилан Мейер официально поженились.
- Свадьба пары прошла в доме актрисы в Лос-Анджелесе с минимумом гостей.
- Отношения между Кристен Стюарт и Диланом Мейер начались в 2019 году после разрыва с предыдущей партнеркой.
Стюарт и Мейер официально обручились
О свадьбе узнало издание TMZ.
Как сообщили приближенные к паре источники, церемония бракосочетания была камерной, в доме Кристен в Лос-Анджелесе 20 апреля в воскресенье.
Свидетельство о браке влюбленные получили еще 15 апреля в округе Лос-Анджелес, также сообщают источники.
Как известно, Стюрт и Мейер познакомились в 2013-м на съемочной площадке, но их роман начался в 2019-м после разрыва Кристен со Стеллой Максвелл.
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