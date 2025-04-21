Крістен Стюарт взяла офіційний шлюб з коханою

35-річна голлівудська акторка Крістен Стюарт нарешті вийшла заміж за свою кохану, Ділан Меєр. Пара була заручена з 2021 року.

Стюарт і Меєр офіційно побралися

Про весілля дізналося видання TMZ.

Як повідомили наближені до пари джерела, церемонія одруження була камерна, в будинку Крістен у Лос-Анджелесі 20-го квітня в неділю.

Свідоцтво про шлюб закохані отримали ще 15-го квітня в окрузі Лос-Анджелес, також повідомляють джерела.

Шлюбна церемонія Стюарт і Меєр

Як відомо, Стюрт і Меєр познайомилися у 2013-му на знімальному майданчику, але їхній роман почався у 2019-му після розриву Крістен зі Стеллою Максвелл.