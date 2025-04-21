Крістен Стюарт взяла офіційний шлюб з коханою

35-річна голлівудська акторка Крістен Стюарт нарешті вийшла заміж за свою кохану, Ділан Меєр. Пара була заручена з 2021 року.
Головні тези:
- Крістен Стюарт та Ділан Меєр вийшли одружитися після дворічного заручення.
- Весілля пари пройшло камерно в будинку акторки у Лос-Анджелесі.
- Стюарт та Меєр познайомилися у 2013-му, а їхні стосунки розпочалися у 2019-му.
Стюарт і Меєр офіційно побралися
Про весілля дізналося видання TMZ.
Як повідомили наближені до пари джерела, церемонія одруження була камерна, в будинку Крістен у Лос-Анджелесі 20-го квітня в неділю.
Свідоцтво про шлюб закохані отримали ще 15-го квітня в окрузі Лос-Анджелес, також повідомляють джерела.
Як відомо, Стюрт і Меєр познайомилися у 2013-му на знімальному майданчику, але їхній роман почався у 2019-му після розриву Крістен зі Стеллою Максвелл.
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