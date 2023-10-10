Культовая рок-группа U2 почтила память погибших на израильском музыкальном фестивале

Всемирно известная рок-группа U2 во время выступления отдала честь сотням убитых боевиками ХАМАС на музыкальном фестивале мира Nature Party в Израиле. Музыканты изменили текст одной из своих песен.

Рок-группа U2 почтила память погибших от боевиков ХАМАС на фестивале в Израиле

Во время выступления в Лас-Вегасе ирландская рок-группа U2 отдала почту сотням убитых на музыкальном фестивале Nature Party в Израиле, изменив текст одной из собственных песен.

Музыканты опубликовали соответствующий пост у себя в X (бывший Twitter).

На фоне того, что произошло в Израиле и Газе, песня о ненасилии выглядит смешно, но наши молитвы всегда были за мир и ненасилие… – написали U2. Поделиться

In the light of what’s happened in Israel and Gaza, a song about non-violence seems somewhat ridiculous, even laughable, but our prayers have always been for peace and for non-violence…



But our hearts and our anger, you know where that’s pointed. So sing with us… and those… pic.twitter.com/S1zfCMNtzz — U2 (@U2) October 9, 2023

Во время выступления в Las Vegas Sphere, где группа проведет 25 концертов до конца декабря, фронтмен Боно переформулировал текст песни U2 1984 Pride (In the Name of Love), назвав "звездами Давида" убитых боевиками ХАМАСа.

U2 спел:

Ранним утром, 7 октября, солнце восходит в пустынном небе. Звезды Давида, они унесли вашу жизнь, но не смогли отнять вашу гордость. Поделиться

Именно утром 7 октября боевики ХАМАСа ворвались на территорию Израиля, прежде запустив тысячи ракет.

Оригинальный текст песни посвящен лидеру гражданских прав США Мартину Лютеру Кингу.

Cлова песни звучат так:

Ранним утром, 4 апреля, в небе Мемфиса прозвучит выстрел. Наконец-то свободны, они лишили вас жизни, они не смогли отнять вашу гордость. Поделиться

Террористы ХАМАС жестоко убили гостей израильского фестиваля

Боевики ХАМАС утром 7 октября нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. После этого они пересекли границу и стали захватывать населённые пункты.

Первыми под удар попали участники фестиваля, проводившегося на границе с Газой.

Боевики ХАМАСа обстреляли участников музыкального фестиваля мира Nature Party.

Это должна была быть вечеринка в честь еврейского праздника Суккот, однако празднование началось массовым ракетным ударом и стрельбой.

Участники фестиваля, которым удалось сбежать, говорят, что на сельской местности им негде было спрятаться, поэтому людям приходилось убегать от боевиков ХАМАС как можно быстрее.

Также террористы открыли огонь по автомобилям, пытавшимся скрыться от границы с Газой, но огонь не прекращался.

Несколько человек оказались в заложниках в ХАМАСе. В сети сообщают, что исчезли по меньшей мере 2 человека. Личность одной из них уже удалось – установить. Речь идет о гражданке Германии Шани Лук. Ее похитили боевики ХАМАС, забросили в пикап и вывезли в неизвестном направлении. Где сейчас Шани, в каком она состоянии – тоже неизвестно.

В результате нападения террористов погибли по меньшей мере 250 человек.