Культовий рок-гурт U2 вшанував загиблих на ізраїльському музичному фестивалі

Всесвітньовідомий рок-гурт U2 під час виступу віддав шану сотням вбитих бойовиками ХАМАС на музичному фестивалі миру Nature Party в Ізраїлі. Музиканти змінили текст однієї зі своїх пісень.

Рок-гурт U2 вшанував загиблих від бойовиків ХАМАС на фестивалі у Ізраїлі

Під час виступу в Лас-Вегасі ірландський рок-гурт U2 віддав шану сотням вбитих на музичному фестивалі Nature Party в Ізраїлі, змінивши текст однієї зі своїх пісень.

Музиканти опублікували відповідний пост у себе в X (колишній Twitter).

На тлі того, що сталося в Ізраїлі та Газі, пісня про ненасильство виглядає смішно, але наші молитви завжди були за мир і ненасильство… – написали митці. Поширити

In the light of what’s happened in Israel and Gaza, a song about non-violence seems somewhat ridiculous, even laughable, but our prayers have always been for peace and for non-violence…



But our hearts and our anger, you know where that’s pointed. So sing with us… and those… pic.twitter.com/S1zfCMNtzz — U2 (@U2) October 9, 2023

Під час виступу в Las Vegas Sphere, де гурт проведе 25 концертів до кінця грудня, фронтмен Боно переформулював текст пісні U2 1984 року Pride (In the Name of Love), назвавши "зірками Давида" вбитих бойовиками ХАМАСу.

U2 заспівав:

Рано-вранці, 7 жовтня, сонце сходить у пустельному небі. Зірки Давида, вони забрали ваше життя, але не змогли забрати вашу гордість. Поширити

Саме вранці 7 жовтня бойовики ХАМАСу вдерлися на територію Ізраїлю, перед тим запустивши тисячі ракет.

Оригінальний текст пісні присвячений лідеру громадянських прав США Мартіну Лютеру Кінгу.

Текст звучить так:

Рано-вранці, 4 квітня, в небі Мемфіса пролунає постріл. Нарешті вільні, вони позбавили вас життя, вони не змогли забрати вашу гордість. Поширити

Терористи ХАМАС жорстоко вбили гостей ізраїльського фестивалю

Бойовики ХАМАС зранку 7 жовтня завдали масованого ракетного удару по території Ізраїлю. Після цього вони перетнули кордон й почали захоплювати населені пункти.

Першими під удар потрапили учасники фестивалю, який проводили на кордоні з Газою.

Бойовики ХАМАС обстріляли учасників музичного фестивалю миру Nature Party.

Це мала бути вечірка на честь єврейського свята Суккот, проте святкування почалося масовим ракетним ударом й стріляниною.

Учасники фестивалю, яким вдалося втекти говорять, що на сільській місцевості їм не було де сховатися, тому людям доводилося тікати від бойовиків ХАМАС якнайшвидше.

Також терористи відкрили вогонь по автомобілях, які намагалися втекти від кордону з Газою, але вогонь не припинявся.

Кілька осіб опинилися у заручниках в ХАМАС. Наразі у мережі повідомляють, що зникло щонайменше 2 людини. Особу однієї з них вже вдалося – встановити. Мовиться про громадянку Німеччини Шані Лук. Її викрали бойовики ХАМАС, закинули у пікап й вивезли у невідомому напрямку. Де зараз Шані, у якому вона стані – також невідомо.

Унаслідок нападу терористів загинуло щонайменше 250 людей.