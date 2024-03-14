Культовому режиссеру Роману Полански снова выдвинули обвинения в сексуальном насилии
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Культовому режиссеру Роману Полански снова выдвинули обвинения в сексуальном насилии

Роман Полански
Читати українською
Источник:  The Guardian

Культового режиссера Романа Полански снова ожидает суд по обвинениям в сексуальном насилии над девушкой-подростком 1973 года.

Что известно о новых обвинениях против Полански в сексуальном насилии

По информации издания, 90-летний Полански должен явиться в суде в августе 2025 года.

По словам его адвоката, режиссеру предъявлены обвинения в изнасиловании и умышленном причинении тяжкого эмоционального ущерба несовершеннолетней девушке.

Отмечается, что настоящее имя женщины, подавшей в суд на Полански, не называется.

Она представляется как Джейн Доу и заявляет о сексуальном насилии против нее со стороны известного режиссера, имевшего место в 1973 году.

Женщина добавляет, что Полански знал о том, что ей на момент инцидента не было 18 лет.

Полански якобы давал ей пить алкоголь, а потом повез к себе домой.

Наша клиентка Джейн Доу продемонстрировала огромное мужество, подав иск против известного режиссера, ранее признавшего себя виновным в сексуальном преступлении против ребенка, а затем бежавшего в Европу во избежание приговора, - заявляет адвокат женщины.

Что известно о других случаях с обвинениями в сексуальном насилии в адрес Полански

Ранее Полански уже имел обвинения в сексуальном насилии. Британская актриса Шарлотт Льюис утверждала , что он надругался над ней почти 30 лет назад.

Также девушка по имени Саманта Геймер, которая была несовершеннолетней в 1977 году тоже говорила о насилии со стороны Романа.

Но режиссер выплатил ей денежную компенсацию, а сам скрылся от правосудия.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли говорит о сексуальном насилии со своими детьми
Анджелина Джоли говорит о сексуальном насилии со своими детьми
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Папа Римский сделал резонансное заявление о насилии над монахинями в церкви
Папа Римский сделал резонансное заявление о насилии над монахинями в церкви
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Известная певица призналась, что была жертвой сексуального насилия
Известная певица призналась, что была жертвой сексуального насилия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?