Культового режиссера Романа Полански снова ожидает суд по обвинениям в сексуальном насилии над девушкой-подростком 1973 года.

Что известно о новых обвинениях против Полански в сексуальном насилии

По информации издания, 90-летний Полански должен явиться в суде в августе 2025 года.

По словам его адвоката, режиссеру предъявлены обвинения в изнасиловании и умышленном причинении тяжкого эмоционального ущерба несовершеннолетней девушке.

Отмечается, что настоящее имя женщины, подавшей в суд на Полански, не называется.

Она представляется как Джейн Доу и заявляет о сексуальном насилии против нее со стороны известного режиссера, имевшего место в 1973 году.

Женщина добавляет, что Полански знал о том, что ей на момент инцидента не было 18 лет.

Полански якобы давал ей пить алкоголь, а потом повез к себе домой.

Наша клиентка Джейн Доу продемонстрировала огромное мужество, подав иск против известного режиссера, ранее признавшего себя виновным в сексуальном преступлении против ребенка, а затем бежавшего в Европу во избежание приговора, - заявляет адвокат женщины. Поделиться

Что известно о других случаях с обвинениями в сексуальном насилии в адрес Полански

Ранее Полански уже имел обвинения в сексуальном насилии. Британская актриса Шарлотт Льюис утверждала , что он надругался над ней почти 30 лет назад.

Также девушка по имени Саманта Геймер, которая была несовершеннолетней в 1977 году тоже говорила о насилии со стороны Романа.

Но режиссер выплатил ей денежную компенсацию, а сам скрылся от правосудия.