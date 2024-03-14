Культового режиссера Романа Полански снова ожидает суд по обвинениям в сексуальном насилии над девушкой-подростком 1973 года.
Что известно о новых обвинениях против Полански в сексуальном насилии
По информации издания, 90-летний Полански должен явиться в суде в августе 2025 года.
По словам его адвоката, режиссеру предъявлены обвинения в изнасиловании и умышленном причинении тяжкого эмоционального ущерба несовершеннолетней девушке.
Отмечается, что настоящее имя женщины, подавшей в суд на Полански, не называется.
Она представляется как Джейн Доу и заявляет о сексуальном насилии против нее со стороны известного режиссера, имевшего место в 1973 году.
Женщина добавляет, что Полански знал о том, что ей на момент инцидента не было 18 лет.
Полански якобы давал ей пить алкоголь, а потом повез к себе домой.
Что известно о других случаях с обвинениями в сексуальном насилии в адрес Полански
Ранее Полански уже имел обвинения в сексуальном насилии. Британская актриса Шарлотт Льюис утверждала , что он надругался над ней почти 30 лет назад.
Также девушка по имени Саманта Геймер, которая была несовершеннолетней в 1977 году тоже говорила о насилии со стороны Романа.
Но режиссер выплатил ей денежную компенсацию, а сам скрылся от правосудия.
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