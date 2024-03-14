Культового режисера Романа Поланскі знову очікує суд за звинуваченнями у у сексуальному насильстві над дівчиною-підлітком 1973 року.

Що відомо про нові звинувачення проти Поланскі у сексуальному насильстві

За інформацією видання, 90-річний Поланскі має з'явитися у суді в серпні 2025 року.

За словами його адвоката, режисеру висунуті звинувачення у зґвалтуванні та умисному заподіянні тяжкої емоційної шкоди неповнолітній дівчині.

Зазначається, що справжнє ім’я жінки, яка подала до суду на Поланскі, не називається.

Вона представляється як Джейн Доу та заявляє про сексуальне насильство проти неї з боку відомого режисера, яке мало місце у 1973.

Жінка додає, що Поланскі знав про те, що їй на момент інциденту не було 18 років.

Поланські нібито давав їй пити алкоголь, а потім повіз до себе додому.

Наша клієнтка Джейн Доу продемонструвала величезну мужність, подавши позов проти відомого режисера, який раніше визнав себе винним у сексуальному злочині проти дитини, а потім втік до Європи, щоб уникнути вироку, - заявляє адвокат жінки. Поширити

Що відомо про інші випадки із звинуваченнями у сексуальному насильстві на адресу Поланскі

Раніше Поланскі вже мав звинувачення у сексуальному насиллі. Британська актриса Шарлот Льюіс стверджувала, що він поглумився над нею майже 30 років тому.

Також дівчина на ім'я Саманта Геймер, яка була неповнолітньою в 1977 році теж говорила про насилля з боку Романа.

Та режисер виплатив їй грошову компенсацію, а сам втік від правосуддя.