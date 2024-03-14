Культовому режисеру Роману Поланскі знову висунули звинувачення у сексуальному насиллі
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Культовому режисеру Роману Поланскі знову висунули звинувачення у сексуальному насиллі

Роман Поланскі
Джерело:  The Guardian

Культового режисера Романа Поланскі знову очікує суд за звинуваченнями у у сексуальному насильстві над дівчиною-підлітком 1973 року. 

Що відомо про нові звинувачення проти Поланскі у сексуальному насильстві

За інформацією видання, 90-річний Поланскі має з'явитися у суді в серпні 2025 року.

За словами його адвоката, режисеру висунуті звинувачення у зґвалтуванні та умисному заподіянні тяжкої емоційної шкоди неповнолітній дівчині.

Зазначається, що справжнє ім’я жінки, яка подала до суду на Поланскі, не називається.

Вона представляється як Джейн Доу та заявляє про сексуальне насильство проти неї з боку відомого режисера, яке мало місце у 1973.

Жінка додає, що Поланскі знав про те, що їй на момент інциденту не було 18 років.

Поланські нібито давав їй пити алкоголь, а потім повіз до себе додому.

Наша клієнтка Джейн Доу продемонструвала величезну мужність, подавши позов проти відомого режисера, який раніше визнав себе винним у сексуальному злочині проти дитини, а потім втік до Європи, щоб уникнути вироку, - заявляє адвокат жінки.

Що відомо про інші випадки із звинуваченнями у сексуальному насильстві на адресу Поланскі

Раніше Поланскі вже мав звинувачення у сексуальному насиллі. Британська актриса Шарлот Льюіс стверджувала, що він поглумився над нею майже 30 років тому.

Також дівчина на ім'я Саманта Геймер, яка була неповнолітньою в 1977 році теж говорила про насилля з боку Романа.

Та режисер виплатив їй грошову компенсацію, а сам втік від правосуддя.  

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Анджеліна Джолі говорить про сексуальне насильство зі своїми дітьми
Анджеліна Джолі говорить про сексуальне насильство зі своїми дітьми
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Папа Римський зробив резонансну заяву про насильство над черницями в церкві
Папа Римський зробив резонансну заяву про насильство над черницями в церкві
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Відома співачка зізналася, що була жертвою сексуального насильства
Відома співачка зізналася, що була жертвою сексуального насильства

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?