Известный британский музыкант Элтон Джон признал, что испытывает серьезные проблемы со зрением, в частности, перестал видеть правым глазом.
Главные тезисы
- Элтон Джон частично ослеп из-за тяжелой инфекции, потеряв зрение на правом глазу.
- Исполнитель надеется на возвращение зрения с помощью лечения, несмотря на затруднения в работе в студии из-за частичной слепоты.
- Проблемы со зрением создают тревогу по поводу будущих выступлений, но музыкант продолжает активно давать концерты.
- Врачи прилагают усилия для восстановления зрения у Элтона Джона, который также пережил операции на ногах и теряет зрение на левом глазу.
Что известно о проблемах со зрением у Элтона Джона
По информации журналистов издания, 77-летний певец ослеп на правый глаз из-за тяжелой инфекции, которую он подхватил во время пребывания во Франции и тяжело переносил.
Он выразил надежду, что ему удастся вернуть зрение с помощью лечения. Однако из-за проблем со зрением певец испытывает трудности с работой в студии.
Что известно о проблемах певца из-за частичной потери зрения
Он способен общаться с родственниками и поклонниками, однако не может прочитать текст и рассмотреть детали на мониторе компьютера.
По его словам, врачи прилагают все усилия, чтобы вернуть ему зрение.
Несмотря на проблемы со здоровьем, музыкант продолжает выступать на сцене. Он вернулся в концертную деятельность даже после прощального тура.
В этом году Элтон перенес операцию на ногах. После нее он рассказывал, что от него "осталось немного". Исполнитель хитов "Rocket Man", "Your Song", "Candle in the Wind", "Tiny Dancer" делился, что ему удалили миндалины, аппендикс, простату.
Артист также признался, что зрение на левом глазу также стремительно теряется и уже не 100%.
В частности, Элтон Джон впервые после частичной потери зрения появился на публике. Знаменитость показалась на кинофестивале в Торонто.
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