Известный британский музыкант Элтон Джон признал, что испытывает серьезные проблемы со зрением, в частности, перестал видеть правым глазом.

Что известно о проблемах со зрением у Элтона Джона

По информации журналистов издания, 77-летний певец ослеп на правый глаз из-за тяжелой инфекции, которую он подхватил во время пребывания во Франции и тяжело переносил.

К сожалению, я потерял зрение на правый глаз в июле из-за инфекции, которую подхватил на юге Франции. Прошло уже четыре месяца, и я до сих пор ничего не вижу. Поделиться

Элтон Джон

Он выразил надежду, что ему удастся вернуть зрение с помощью лечения. Однако из-за проблем со зрением певец испытывает трудности с работой в студии.

Что известно о проблемах певца из-за частичной потери зрения

Он способен общаться с родственниками и поклонниками, однако не может прочитать текст и рассмотреть детали на мониторе компьютера.

Я могу давать интервью, но работа в студии, запись песен под вопросом. Я даже не могу прочесть текст, — признает Элтон Джон. Поделиться

По его словам, врачи прилагают все усилия, чтобы вернуть ему зрение.

Несмотря на проблемы со здоровьем, музыкант продолжает выступать на сцене. Он вернулся в концертную деятельность даже после прощального тура.

В этом году Элтон перенес операцию на ногах. После нее он рассказывал, что от него "осталось немного". Исполнитель хитов "Rocket Man", "Your Song", "Candle in the Wind", "Tiny Dancer" делился, что ему удалили миндалины, аппендикс, простату.

Артист также признался, что зрение на левом глазу также стремительно теряется и уже не 100%.

В частности, Элтон Джон впервые после частичной потери зрения появился на публике. Знаменитость показалась на кинофестивале в Торонто.