Культовий британський музикант Елтон Джон частково осліп
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Культовий британський музикант Елтон Джон частково осліп

Елтон Джон
Джерело:  The Independent

Відомий британський музикант Елтон Джон визнав, що має серйозні проблеми із зором, зокрема, перестав бачити на праве око. 

Головні тези:

  • Елтон Джон визнав, що перестав бачити на праве око через важку інфекцію, яку підхопив у Франції.
  • Співак має надію на повернення зору за допомогою лікування, але наразі має труднощі з роботою в студії через часткову втрату зору.
  • Лікарі докладають зусиль для відновлення зору Елтону Джону, який продовжує виступати на сцені навіть з проблемами зі здоров'ям.

Що відомо про проблеми із зором в Елтона Джона

За інформацією журналістів видання, 77-річний співак осліп на праве око через важку інфекцію, яку він підхопив під час перебування у Франції і важко переносив.

На жаль, я втратив зір на праве око в липні через інфекцію, яку підхопив на півдні Франції. Минуло вже чотири місяці, і я досі нічого не бачу. Моє ліве око також не в найкращому стані, — зазначив Елтон Джон.

Елтон Джон перестав бачити на праве око через важку інфекцію
Елтон Джон

Він висловив сподівання, що йому вдасться повернути зір за допомогою лікування. Однак наразі через проблеми із зором співак має труднощі із роботою в студії.

Що відомо про проблеми співака через часткову втрату зору

Він здатний спілкуватись з родичами та шанувальниками, однак не може прочитати текст та розгледіти дрібні деталі на моніторі комп’ютера.

Я можу давати інтерв’ю, але робота в студії, запис пісень — під питанням. Я навіть не можу прочитати текст, — визнає Елтон Джон.

За його словами, наразі лікарі докладають всі зусилля, щоб повернути йому зір.

Попри проблеми зі здоров'ям, музикант продовжує виступати на сцені. Він повернувся до концертної діяльності навіть після прощального туру.

Цьогоріч Елтон переніс операцію на ногах. Після неї він розповідав, що від нього "залишилося небагато". Виконавець хітів "Rocket Man", "Your Song", "Candle in the Wind", "Tiny Dancer" ділився, що йому видалили мигдалики, апендикс, простату.

Артист також зізнався, що зір на лівому оці також стрімко втрачається і вже не є 100%.

Зокрема, Елтон Джон вперше після часткової втрати зору з'явився на публіці. Знаменитість показався на кінофестивалі у Торонто.

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