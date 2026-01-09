Культурные силы и REMEZ подарили вторую жизнь пророческому стихотворению Симоненко — видео

8 января платформа Культурные силы представила новую песню военнослужащего и музыканта Александра Ремеза (REMEZ), написанную на стихотворение Василия Симоненко "Можливо, знову загримлять гармати". Стоит отметить, что премьера состоялась в день рождения поэта.
Главные тезисы
- Александр Ремез объяснил объединение творчества двух больших фигур в новом музыкальном проекте.
- Песня «Можливо, знову загримлять гармати» — это уникальное сочетание двух гениев, двух миров, двух символов эпохи.
Поэзии Симоненко подарили новое звучание
Александр Ремез обращает внимание на то, что 8 января родились два известных творческих человека, но с двумя очень разными судьбами: Василий Симоненко — в Украине, в селе Биевцы, что сейчас на Полтавщине, и Элвис Пресли — в Тупело, штат Миссисипи, США.
Следует также отметить, что это стихотворение Симоненко написал, когда ему было всего 20 лет.
Несмотря на свой молодой возраст, он будто уже тогда чувствовал, с какой жуткой войной в будущем столкнется Украина:
І хтось востаннє поцілує милу,
І хтось сльозу непрохану змахне,
А може, дехто втратить віру й силу,
Своє життя рятуючи одне.
Судьбы Симоненко и Пресли действительно сравнить невозможно.
Украинский свиточ прожил всего 28 лет — его забрала онкология, которая осложнилась после избиения поэта милицией.
Что важно понимать, самизданные сборники Симоненко стали весомой частью фундамента украинского движения сопротивления 1960-70-х годов.
Элвис Пресли еще при жизни стал признанной легендой рок-н-ролла, получил мировую славу и умер в 42 года от передозировки наркотическими веществами.
Напомним, Культурные силы — платформа, объединяющая военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров.
Она объединяет проекты "Культурный десант", "Книга на фронт", "Фронтовая студия", "Оркестр 59" и другие.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-