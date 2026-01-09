Культурные силы и REMEZ подарили вторую жизнь пророческому стихотворению Симоненко — видео
Культурные силы и REMEZ подарили вторую жизнь пророческому стихотворению Симоненко — видео

Поэзии Симоненко подарили новое звучание
Читати українською
Источник:  online.ua

8 января платформа Культурные силы представила новую песню военнослужащего и музыканта Александра Ремеза (REMEZ), написанную на стихотворение Василия Симоненко "Можливо, знову загримлять гармати". Стоит отметить, что премьера состоялась в день рождения поэта.

Главные тезисы

  • Александр Ремез объяснил объединение творчества двух больших фигур в новом музыкальном проекте.
  • Песня «Можливо, знову загримлять гармати» — это уникальное сочетание двух гениев, двух миров, двух символов эпохи.

Поэзии Симоненко подарили новое звучание

Александр Ремез обращает внимание на то, что 8 января родились два известных творческих человека, но с двумя очень разными судьбами: Василий Симоненко — в Украине, в селе Биевцы, что сейчас на Полтавщине, и Элвис Пресли — в Тупело, штат Миссисипи, США.

Они родились не только в один день, но и в один год — 1935-й. Как человеку, всегда увлекающемуся музыкой Пресли, мне захотелось объединить их творчество, — отмечает REMEZ, объясняя, почему пророческое и драматическое стихотворение Симоненко звучит под музыкальное настроение гультяйской Америки 1950–60-х годов.

Следует также отметить, что это стихотворение Симоненко написал, когда ему было всего 20 лет.

Несмотря на свой молодой возраст, он будто уже тогда чувствовал, с какой жуткой войной в будущем столкнется Украина:

І хтось востаннє поцілує милу,

І хтось сльозу непрохану змахне,

А може, дехто втратить віру й силу,

Своє життя рятуючи одне.

А Элвис в свои 20 лет пел о «кадиллаках» и девушках — это две разные судьбы, — отмечает автор песни.

Судьбы Симоненко и Пресли действительно сравнить невозможно.

Украинский свиточ прожил всего 28 лет — его забрала онкология, которая осложнилась после избиения поэта милицией.

Что важно понимать, самизданные сборники Симоненко стали весомой частью фундамента украинского движения сопротивления 1960-70-х годов.

Элвис Пресли еще при жизни стал признанной легендой рок-н-ролла, получил мировую славу и умер в 42 года от передозировки наркотическими веществами.

Напомним, Культурные силы — платформа, объединяющая военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров.

Она объединяет проекты "Культурный десант", "Книга на фронт", "Фронтовая студия", "Оркестр 59" и другие.

