Культурні сили та REMEZ подарували друге життя пророчому віршу Симоненка — відео

8 січня платформа Культурні сили представила нову пісню військовослужбовця та музиканта Олександра Ремеза (REMEZ), написану на вірш Василя Симоненка “Можливо, знову загримлять гармати”. Варто зазначити, що прем'єра відбулася в день народження поета.
Головні тези:
- Олександр Ремез пояснив об'єднання творчості двох великих постатей у новому музичному проєкті.
- Пісня «Можливо, знову загримлять гармати» — це унікальне поєднання двох геніїв, двох світів, двох символів епохи.
Поезії Симоненка подарували нове звучання
Олександр Ремез звертає увагу на те, що 8 січня народилися двоє відомих творчих людей, але з двома дуже різними долями: Василь Симоненко — в Україні, в селі Біївці, що нині на Полтавщині, та Елвіс Преслі — у Тупело, штат Міссісіпі, США.
Варто також зазначити, що цього вірша Симоненко написав, коли йому було лишень 20 років.
Попри свій молодий вік, він ніби вже тоді відчував, з якою моторошною війною у майбутньому зіткнеться Україна:
І хтось востаннє поцілує милу,
І хтось сльозу непрохану змахне,
А може, дехто втратить віру й силу,
Своє життя рятуючи одне.
Долі Симоненка та Преслі дійсно неможливо навіть порівняти.
Український світоч прожив лишень 28 років — його забрала онкологія, яка ускладнилася після побиття поета міліцією.
Що важливо розуміти, самвидавні збірки Симоненка стали вагомою частиною фундаменту українського руху опору 1960–70-х pоків.
Елвіс Преслі ще за життя став визнаною легендою рок-н-ролу, отримав світову славу, і помер у 42 роки від передозування наркотичними речовинами.
Нагадаємо, Культурні сили — платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів.
Вона об'єднує проєкти «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова студія», «Оркестр 59» та інші.
