Культурні сили та REMEZ подарували друге життя пророчому віршу Симоненка — відео

8 січня платформа Культурні сили представила нову пісню військовослужбовця та музиканта Олександра Ремеза (REMEZ), написану на вірш Василя Симоненка “Можливо, знову загримлять гармати”. Варто зазначити, що прем'єра відбулася в день народження поета.

Поезії Симоненка подарували нове звучання

Олександр Ремез звертає увагу на те, що 8 січня народилися двоє відомих творчих людей, але з двома дуже різними долями: Василь Симоненко — в Україні, в селі Біївці, що нині на Полтавщині, та Елвіс Преслі — у Тупело, штат Міссісіпі, США.

Вони народилися не лише в один день, але й в один рік — 1935-й. Як людині, яка завжди захоплювалась музикою Преслі, мені захотілося обʼєднати їхню творчість, — зазначає REMEZ, пояснюючи, чому пророчий і драматичний вірш Симоненка звучить під музичний настрій гультяйської Америки 1950–60-х років. Поширити

Варто також зазначити, що цього вірша Симоненко написав, коли йому було лишень 20 років.

Попри свій молодий вік, він ніби вже тоді відчував, з якою моторошною війною у майбутньому зіткнеться Україна:

І хтось востаннє поцілує милу,

І хтось сльозу непрохану змахне,

А може, дехто втратить віру й силу,

Своє життя рятуючи одне.

А Елвіс у свої 20 років співав про “каділаки” і дівчат — це дві геть різні долі, — наголошує автор пісні. Поширити

Долі Симоненка та Преслі дійсно неможливо навіть порівняти.

Український світоч прожив лишень 28 років — його забрала онкологія, яка ускладнилася після побиття поета міліцією.

Що важливо розуміти, самвидавні збірки Симоненка стали вагомою частиною фундаменту українського руху опору 1960–70-х pоків.

Елвіс Преслі ще за життя став визнаною легендою рок-н-ролу, отримав світову славу, і помер у 42 роки від передозування наркотичними речовинами.

Нагадаємо, Культурні сили — платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів.