Культурні сили та REMEZ подарували друге життя пророчому віршу Симоненка — відео
Категорія
Культура
Дата публікації

Культурні сили та REMEZ подарували друге життя пророчому віршу Симоненка — відео

Поезії Симоненка подарували нове звучання
Джерело:  online.ua

8 січня платформа Культурні сили представила нову пісню військовослужбовця та музиканта Олександра Ремеза (REMEZ), написану на вірш Василя Симоненка “Можливо, знову загримлять гармати”. Варто зазначити, що прем'єра відбулася в день народження поета.

Головні тези:

  • Олександр Ремез пояснив об'єднання творчості двох великих постатей у новому музичному проєкті.
  • Пісня «Можливо, знову загримлять гармати» — це унікальне поєднання двох геніїв, двох світів, двох символів епохи.

Поезії Симоненка подарували нове звучання

Олександр Ремез звертає увагу на те, що 8 січня народилися двоє відомих творчих людей, але з двома дуже різними долями: Василь Симоненко — в Україні, в селі Біївці, що нині на Полтавщині, та Елвіс Преслі — у Тупело, штат Міссісіпі, США.

Вони народилися не лише в один день, але й в один рік — 1935-й. Як людині, яка завжди захоплювалась музикою Преслі, мені захотілося обʼєднати їхню творчість, — зазначає REMEZ, пояснюючи, чому пророчий і драматичний вірш Симоненка звучить під музичний настрій гультяйської Америки 1950–60-х років.

Варто також зазначити, що цього вірша Симоненко написав, коли йому було лишень 20 років.

Попри свій молодий вік, він ніби вже тоді відчував, з якою моторошною війною у майбутньому зіткнеться Україна:

І хтось востаннє поцілує милу,

І хтось сльозу непрохану змахне,

А може, дехто втратить віру й силу,

Своє життя рятуючи одне.

А Елвіс у свої 20 років співав про “каділаки” і дівчат — це дві геть різні долі, — наголошує автор пісні.

Долі Симоненка та Преслі дійсно неможливо навіть порівняти.

Український світоч прожив лишень 28 років — його забрала онкологія, яка ускладнилася після побиття поета міліцією.

Що важливо розуміти, самвидавні збірки Симоненка стали вагомою частиною фундаменту українського руху опору 1960–70-х pоків.

Елвіс Преслі ще за життя став визнаною легендою рок-н-ролу, отримав світову славу, і помер у 42 роки від передозування наркотичними речовинами.

Нагадаємо, Культурні сили — платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів.

Вона об'єднує проєкти «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова студія», «Оркестр 59» та інші.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"Культура vs війна. Ахтем Сеітаблаєв". Дивіться премʼєру документального фільму
"Культура vs війна. Ахтем Сеітаблаєв". Дивіться премʼєру документального фільму
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"Культура vs війна. Сергій Жадан". Дивіться премʼєру документальної стрічки
"Культура vs війна. Сергій Жадан". Дивіться премʼєру документальної стрічки
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"Культура vs війна. Тарас Компаніченко". Премʼєра документального фільму
"Культура vs війна. Тарас Компаніченко". Премʼєра документального фільму

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?