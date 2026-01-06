Культурные силы и REMEZ представили клип на песню "Капеллан" — видео
Категория
Культура
Дата публикации

Культурные силы и REMEZ представили клип на песню "Капеллан" — видео

REMEZ
Читати українською
Источник:  online.ua

6 января состоялась долгожданная премьера видеоклипа на композицию "Капеллан" — это совместная работа платформы Культурные силы и рок-музыканта и украинского военнослужащего Александра Ремеза (REMEZ).

Главные тезисы

  • Культурные силы — платформа, объединяющая военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров.
  • Речь идет о проектах: "Культурный десант", "Книга на фронт", "Фронтовая студия", "Оркестр 59" и другие.

Новый клип "Капеллан" от Культурных сил уже в сети

Следует обратить внимание на то, что съемка нового видеоклипа происходила в разрушенной церкви на деоккупированной территории Украины.

Она пострадала в результате российских обстрелов, как и более 700 других церквей, мечетей, синагог и других храмов в разных уголках страны.

Однако, как отмечают Культурные силы, никогда нельзя забывать, что вера живет не в храмах, а в человеческих сердцах.

Процесс съемки клипа "Капеллан"

С этим мнением согласен и главный герой клипа — военный капеллан Олекса Сокол:

У меня есть опыт служения на фронте, и я точно знаю: храм — это не всегда здание. Это может быть даже какой-то подвал либо блиндаж. Где собираются люди, там и храм, — отметил он.

Что важно понимать, Олекса Сокол воевал с 2014 года, был парамедиком и командиром противотанкового взвода.

Но даже несмотря на тяжелое ранение и длительную реабилитацию он снова вернулся в армию уже в роли капеллана.

Песня "Капеллан" посвящена людям, благодаря которым воины чувствуют неразрывную связь с высшей силой. Это манифест непоколебимой веры, живущей в сердце воина и помогающей побеждать врага в бою.

Автор песни Александр Ремез (REMEZ) объяснил, какой месседж он хотел передать своим слушателям.

Хочу, чтобы слушатель почувствовал веру в правду, которая находится на нашей стороне. И чтобы питал гнев к врагу, — откровенно признался рок-музыкант.

Александр Ремез (REMEZ)

Бек-вокал в песне исполнен несколькими военными капелланами ВСУ.

Стоит также отметить, что композиция была создана в коллаборации с легендарным гитаристом и лидером рок-группы Queens of the Stone Age — Джошем Гомми, который добавил в песню собственную гитарную партию.

Джош Гомми

Напомним, что Культурные силы — это платформа, объединяющая военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров. Она развивает воинскую культуру, усиливает морально-психологическую поддержку военных и семей погибших, внедряет культурную дипломатию и сопротивление.

