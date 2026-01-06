Культурные силы и REMEZ представили клип на песню "Капеллан" — видео

6 января состоялась долгожданная премьера видеоклипа на композицию "Капеллан" — это совместная работа платформы Культурные силы и рок-музыканта и украинского военнослужащего Александра Ремеза (REMEZ).
Главные тезисы
- Культурные силы — платформа, объединяющая военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров.
- Речь идет о проектах: "Культурный десант", "Книга на фронт", "Фронтовая студия", "Оркестр 59" и другие.
Новый клип "Капеллан" от Культурных сил уже в сети
Следует обратить внимание на то, что съемка нового видеоклипа происходила в разрушенной церкви на деоккупированной территории Украины.
Она пострадала в результате российских обстрелов, как и более 700 других церквей, мечетей, синагог и других храмов в разных уголках страны.
Однако, как отмечают Культурные силы, никогда нельзя забывать, что вера живет не в храмах, а в человеческих сердцах.
С этим мнением согласен и главный герой клипа — военный капеллан Олекса Сокол:
Что важно понимать, Олекса Сокол воевал с 2014 года, был парамедиком и командиром противотанкового взвода.
Но даже несмотря на тяжелое ранение и длительную реабилитацию он снова вернулся в армию уже в роли капеллана.
Автор песни Александр Ремез (REMEZ) объяснил, какой месседж он хотел передать своим слушателям.
Бек-вокал в песне исполнен несколькими военными капелланами ВСУ.
Стоит также отметить, что композиция была создана в коллаборации с легендарным гитаристом и лидером рок-группы Queens of the Stone Age — Джошем Гомми, который добавил в песню собственную гитарную партию.
Напомним, что Культурные силы — это платформа, объединяющая военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров. Она развивает воинскую культуру, усиливает морально-психологическую поддержку военных и семей погибших, внедряет культурную дипломатию и сопротивление.
