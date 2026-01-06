Культурні сили та REMEZ представили кліп на пісню “Капелан” — відео

6 січня відбулася довгоочікувана прем'єра відеокліпу на композицію “Капелан” — це спільна робота платформи Культурні сили та рок-музиканта й українського військовослужбовця Олександра Ремеза (REMEZ).

Новий кліп “Капелан” від Культурних сил уже в мережі

Варто звернути увагу на те, що знімання нового відеокліпу відбувалося у зруйнованій церкві на деокупованій території України.

Вона постраждала внаслідок російських обстрілів — як і понад 700 інших церков, мечетей, синагог та інших храмів у різних куточках країни.

Проте, як зазначають Культурні сили, ніколи не можна забувати про те, що віра мешкає не у храмах, а в людських серцях.

Процес знімання кліпу “Капелан”

З цією думкою згодний і головний герой кліпу — військовий капелан Олекса Сокіл:

Я маю досвід служіння на фронті і точно знаю: храм — це не завжди будівля. Це може бути будь-який підвал чи бліндаж. Де збираються люди, — там і храм, — наголошує він. Поширити

Що важливо розуміти Олекса Сокіл воював з 2014 року, був парамедиком та командиром протитанкового взводу.

Та навіть попри важке порання та тривалу реабілітацію він вирішив знову повернувся до війська у ролі капелана.

Пісня “Капелан” присвячена людям, через яких воїни відчувають нерозривний зв’язок із вищою силою. Це маніфест непохитної віри, яка живе в серці воїна й допомагає долати ворога в бою. Поширити

Автор пісні Олександр Ремез (REMEZ) пояснив, який меседж він хотів передати своїм слухачам.

Хочу, щоб слухач відчув віру в правду, яка на нашому боці. І щоб плекав гнів до ворога, — відверто зізнався рок-музикант. Поширити

Олександр Ремез (REMEZ)

Бек-вокал до пісні виконано кількома військовими капеланами ЗСУ.

Варто також зазначити, що композицію створили у колаборації з легендарним гітаристом та лідером рок-гурту Queens of the Stone Age — Джошем Гоммі, який додав до пісні власну гітарну партію.

Джош Гоммі

Нагадаємо, що Культурні сили — це платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона розвиває воїнську культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив.