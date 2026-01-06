Культурні сили та REMEZ представили кліп на пісню “Капелан” — відео
Культурні сили та REMEZ представили кліп на пісню “Капелан” — відео

Ремез
Джерело:  online.ua

6 січня відбулася довгоочікувана прем'єра відеокліпу на композицію “Капелан” — це спільна робота платформи Культурні сили та рок-музиканта й українського військовослужбовця Олександра Ремеза (REMEZ).

Головні тези:

  • Культурні сили — платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів.
  • Йдеться про проєкти: “Культурний десант”, “Книга на фронт”, “Фронтова студія”, “Оркестр 59” та інші.

Новий кліп “Капелан” від Культурних сил уже в мережі

Варто звернути увагу на те, що знімання нового відеокліпу відбувалося у зруйнованій церкві на деокупованій території України.

Вона постраждала внаслідок російських обстрілів — як і понад 700 інших церков, мечетей, синагог та інших храмів у різних куточках країни.

Проте, як зазначають Культурні сили, ніколи не можна забувати про те, що віра мешкає не у храмах, а в людських серцях.

Процес знімання кліпу “Капелан”

З цією думкою згодний і головний герой кліпу — військовий капелан Олекса Сокіл:

Я маю досвід служіння на фронті і точно знаю: храм — це не завжди будівля. Це може бути будь-який підвал чи бліндаж. Де збираються люди, — там і храм, — наголошує він.

Що важливо розуміти Олекса Сокіл воював з 2014 року, був парамедиком та командиром протитанкового взводу.

Та навіть попри важке порання та тривалу реабілітацію він вирішив знову повернувся до війська у ролі капелана.

Пісня “Капелан” присвячена людям, через яких воїни відчувають нерозривний зв’язок із вищою силою. Це маніфест непохитної віри, яка живе в серці воїна й допомагає долати ворога в бою.

Автор пісні Олександр Ремез (REMEZ) пояснив, який меседж він хотів передати своїм слухачам.

Хочу, щоб слухач відчув віру в правду, яка на нашому боці. І щоб плекав гнів до ворога, — відверто зізнався рок-музикант.

Олександр Ремез (REMEZ)

Бек-вокал до пісні виконано кількома військовими капеланами ЗСУ.

Варто також зазначити, що композицію створили у колаборації з легендарним гітаристом та лідером рок-гурту Queens of the Stone Age — Джошем Гоммі, який додав до пісні власну гітарну партію.

Джош Гоммі

Нагадаємо, що Культурні сили — це платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона розвиває воїнську культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив.

"Культура vs війна. Ахтем Сеітаблаєв". Дивіться премʼєру документального фільму
"Культура vs війна. Ахтем Сеітаблаєв". Дивіться премʼєру документального фільму
"Культура vs війна. Сергій Жадан". Дивіться премʼєру документальної стрічки
"Культура vs війна. Сергій Жадан". Дивіться премʼєру документальної стрічки
"Культура vs війна. Тарас Компаніченко". Премʼєра документального фільму
"Культура vs війна. Тарас Компаніченко". Премʼєра документального фільму

