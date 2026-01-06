Культурні сили та REMEZ представили кліп на пісню “Капелан” — відео

6 січня відбулася довгоочікувана прем'єра відеокліпу на композицію “Капелан” — це спільна робота платформи Культурні сили та рок-музиканта й українського військовослужбовця Олександра Ремеза (REMEZ).
Головні тези:
- Культурні сили — платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів.
- Йдеться про проєкти: “Культурний десант”, “Книга на фронт”, “Фронтова студія”, “Оркестр 59” та інші.
Новий кліп “Капелан” від Культурних сил уже в мережі
Варто звернути увагу на те, що знімання нового відеокліпу відбувалося у зруйнованій церкві на деокупованій території України.
Вона постраждала внаслідок російських обстрілів — як і понад 700 інших церков, мечетей, синагог та інших храмів у різних куточках країни.
Проте, як зазначають Культурні сили, ніколи не можна забувати про те, що віра мешкає не у храмах, а в людських серцях.
З цією думкою згодний і головний герой кліпу — військовий капелан Олекса Сокіл:
Що важливо розуміти Олекса Сокіл воював з 2014 року, був парамедиком та командиром протитанкового взводу.
Та навіть попри важке порання та тривалу реабілітацію він вирішив знову повернувся до війська у ролі капелана.
Автор пісні Олександр Ремез (REMEZ) пояснив, який меседж він хотів передати своїм слухачам.
Бек-вокал до пісні виконано кількома військовими капеланами ЗСУ.
Варто також зазначити, що композицію створили у колаборації з легендарним гітаристом та лідером рок-гурту Queens of the Stone Age — Джошем Гоммі, який додав до пісні власну гітарну партію.
