Курс рубля продолжает падать на фоне заявлений попагандистов РФ о его стабильности
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Курс рубля продолжает падать на фоне заявлений попагандистов РФ о его стабильности

рубль
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Источник:  ONLINE.UA

Тенденция к ослаблению возобновившегося в РФ рубля уже через день после указа Владимира Путина, обязавшего экспортеров продавать валютную выручку, проявила себя и 17 октября.

Курс рубля продолжает падать

По итогам начала торгов курс доллара составил 97,51 руб./1 доллар, что на 11,25 коп. больше до уровня предварительного закрытия торгов.

Причем, доллар оказался выше уровня действующего официального курса на 22,35 коп.

Евро 17 октября на бирже не торгуется.

В то же время пропагандистские СМИ сообщают, что "рубль стабилен в ожидании заметных стимулов к движению".

Согласно комментариям, инвесторы заняли выжидательную позицию, изучая решение властей РФ ввести для ряда крупнейших экспортеров обязательную продажу валютной выручки и новостей на эту тему.

Кроме того, участники валютного рынка якобы ожидают заявлений президента РФ Путина, который 17 октября участвует в форуме "Один пояс – один путь" в Китае.

В то же время, стало также известно, что правительство РФ, вероятно, планирует расширить валютные ограничения также и на зарубежных "дочек" экспортеров.

16 октября минфин предложил обязать экспортеров представлять в Банк России консолидированную отчетность о валютных активах и обязательствах - то есть с учетом всех дочерних структур, в том числе зарубежных.

Путин прилетел в Китай

Путин прибыл в Пекин 17 октября.

По плану переговоры с Си Цзиньпином состоятся 18 октября в два этапа: сначала в расширенном составе, затем в узком, в формате рабочего завтрака. В Кремле не исключали, что Путин и Си пообщаются тет-а-тет и за рамками переговоров "на самые чувствительные темы".

Во время визита в Китай Путин выступит в рамках форума "Один пояс - Один путь".

Российская делегация включает в себя высших госслужащих и бизнесменов.

Путина в аэропорту Пекина встречал министр коммерции Китая Ван Вэньтао.

Как отмечает Reuters, цель этой поездки - продемонстрировать доверие и "безграничное" партнерство между странами даже в условиях войны в Украине.

Это вторая поездка Путина за границу с тех пор, как Международный уголовный суд (МКС) в Гааге выдал ордер на его арест в марте. Это также первая официальная поездка главы Кремля за пределы бывшего Советского Союза в этом году после посещения Киргизии, бывшей советской республики в начале этого месяца.

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