Курс рубля продовжує падати на тлі заяв попагандистів РФ про його стабільність

Тенденція до ослаблення рубля, що відновилася в РФ вже через день після указу Владіміра Путіна, який зобов'язав експортерів продавати валютну виручку, проявила себе і 17 жовтня.

Курс рубля продовжує падати

За підсумками початку торгів курс долара склав 97,51 руб./1 долар, що на 11,25 коп більше до рівня попереднього закриття торгів.

Причому, долар виявився вищим за рівень чинного офіційного курсу на 22,35 коп.

Євро 17 жовтня на біржі не торгується.

Водночас пропагандистські ЗМІ повідомляють, що "рубль стабільний в очікуванні помітних стимулів до руху".

Згідно з коментарями, інвестори зайняли вичікувальну позицію, вивчаючи рішення влади РФ запровадити для низки найбільших експортерів обов'язковий продаж валютної виручки та новин на цю тему.

Крім того, учасники валютного ринку нібито очікують заяв президента РФ Путіна, який 17 жовтня бере участь у форумі "Один пояс - один шлях" у Китаї.

Водночас, стало також відомо, що уряд РФ ймовірно планує розширити валютні обмеження також і на зарубіжних "дочок" експортерів.

16 жовтня мінфін запропонував зобов'язати експортерів подавати до Банку Росії консолідовану звітність про валютні активи та зобов'язання - тобто з урахуванням усіх дочірніх структур, зокрема закордонних.

Путін прилетів до Китаю

Путін прибув до Пекіна 17 жовтня.

За планом переговори з Сі Цзіньпіном відбудуться 18 жовтня у два етапи: спочатку в розширеному складі, потім у вузькому, у форматі робочого сніданку. У Кремлі не виключали, що Путін і Сі поспілкуються тет-а-тет і за рамками переговорів "на найчутливіші теми".

Під час візиту до Китаю Путін виступить у рамках форуму "Один пояс – Один шлях".

Російська делегація включає вищих держслужбовців і бізнесменів.

Путіна в аеропорту Пекіна зустрічав міністр комерції Китаю Ван Веньтао.

Як зазначає "Reuters", мета цієї поїздки – продемонструвати довіру і "безмежне" партнерство між країнами навіть в умовах війни в Україні.

Це друга поїздка Путіна за кордон відтоді, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на його арешт у березні. Це також перша офіційна поїздка глави Кремля за межі колишнього Радянського Союзу цього року після відвідин Киргизії, колишньої радянської республіки, на початку цього місяця.