Все меняется, меняются люди у тебя, меняешься ты, меняются твои цели и желания. Я не хочу играть с вашими чувствами, потому что шоу "Кто сверху?" до сих пор имеет самые высокие рейтинги. Оно веселое, доброе, динамичное и очень красивое. Но с каждым годом жизнь и обстоятельства подводят меня к решению покинуть шоу. Я не знаю, когда это произойдет, но это обязательно произойдет, — объясняет Никитюк.