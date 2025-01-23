Леся Никитюк уходит из популярного шоу. Известна причина
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Леся Никитюк уходит из популярного шоу. Известна причина

Леся Никитюк
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Источник:  online.ua

Телеведущая Леся Никитюк покидает популярное шоу "Кто сверху?", ведущей которого работала с февраля 2018 года.

Главные тезисы

  • Леся Никитюк покидает шоу “Кто сверху?” из-за изменений в жизни и окружении, несмотря на высокие рейтинги программы.
  • Телеведущая объясняет, что всё меняется, включая цели и желания, и это привело к решению покинуть проект.
  • Не так давно стало известно о помолвке Леси Никитюк с бойфрендом-военным, событие произошло во время путешествия в Карпатах.
  • Фильм-бэкстейдж от Никитюк о 'Кто сверху?' представит зрителям секреты съемок, команду проекта и трудности, с которыми столкнулась телеведущая при работе над программой.

Что заставило Никитюк уйти из популярного шоу "Кто сверху?"

Все меняется, меняются люди у тебя, меняешься ты, меняются твои цели и желания. Я не хочу играть с вашими чувствами, потому что шоу "Кто сверху?" до сих пор имеет самые высокие рейтинги. Оно веселое, доброе, динамичное и очень красивое. Но с каждым годом жизнь и обстоятельства подводят меня к решению покинуть шоу. Я не знаю, когда это произойдет, но это обязательно произойдет, — объясняет Никитюк.

Недавно стало известно о помолвке Леси Никитюк. Бойфренд-военный признался телеведущей во время отдыха в Карпатах.

Что известно о фильме-бэкстейдже от Никитюк о "Кто сверху?"

В этом фильме я открываю все секреты своих съемок. Вы узнаете, как я готовлюсь к проекту, увидите забавные моменты за кадром и познакомитесь с моей командой — талантливыми людьми, помогающими превращать идеи в реальность. К сожалению, в современных реалиях съемки часто задерживались на несколько часов из-за тревог, но мы продолжали работать, несмотря на все обстоятельства, — объяснила телеведущая.

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