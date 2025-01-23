Телеведущая Леся Никитюк покидает популярное шоу "Кто сверху?", ведущей которого работала с февраля 2018 года.
Главные тезисы
- Леся Никитюк покидает шоу “Кто сверху?” из-за изменений в жизни и окружении, несмотря на высокие рейтинги программы.
- Телеведущая объясняет, что всё меняется, включая цели и желания, и это привело к решению покинуть проект.
- Не так давно стало известно о помолвке Леси Никитюк с бойфрендом-военным, событие произошло во время путешествия в Карпатах.
- Фильм-бэкстейдж от Никитюк о 'Кто сверху?' представит зрителям секреты съемок, команду проекта и трудности, с которыми столкнулась телеведущая при работе над программой.
Что заставило Никитюк уйти из популярного шоу "Кто сверху?"
Недавно стало известно о помолвке Леси Никитюк. Бойфренд-военный признался телеведущей во время отдыха в Карпатах.
Что известно о фильме-бэкстейдже от Никитюк о "Кто сверху?"
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